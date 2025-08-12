Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca se ha vuelto recurrente los señalamientos de su administración hacia el gobierno colombiano, esta vez fue el secretario de Estado, Marco Rubio, quien criticó, una vez más, al presidente Gustavo Petro.

Fue en el podcast ‘Sid & Friends in the Morning’ donde el alto funcionario de Estados Unidos se despachó contra el jefe de Estado colombiano tildándolo de “errático” culpándolo también por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay al permitir, según expuso, que los grupos armados delincan a sus anchas y “operando bajo impunidad” en el país.

“Solo pensar que pueden regresar a la violencia política y por narcotráfico es muy grave. Esperamos que las instituciones en Colombia, las Fuerzas Militares, las Cortes y el Congreso no sigan ese juego. Tendrán elecciones el próximo año y esperamos que retomen el camino”, aseveró el secretario de Estado en la entrevista.

Además, señaló que pareciera que a los colombianos se les ha olvidado que en la década de los 90 el país fue “básicamente un Estado fallido y estuvo al borde del colapso”.

Es triste estar muy cerca de ella (Colombia), me refiero a que muchas personas que conozco que son de allá o que aún siguen en contacto (con el país)”, agregó, al tiempo que aseguró que se había avanzado en la lucha contra los carteles, pero que en los últimos tres años -lo que va del cuatrienio de Petro- se ha “perdido” mucho terreno generando “desestabilización” en el país.

A propósito de la muerte del senador Turbay, del que también se refirió Rubio, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, viajará este martes 12 de agosto a Bogotá para asistir al funeral del precandidato presidencial.

Christopher Landau reveló su viaje a Colombia en medio de una entrevista concedida a Donald Trump Jr., quien le preguntó por el caso de Miguel Uribe Turbay.

“Es muy inquietante que candidatos conservadores de derecha en muchos países, incluyendo nuestro propio país, hayan sido objeto de intentos de asesinato, entonces esto es terrible, el senador estaba hablando contra el presidente de Colombia, el cual fue un miembro de la guerrilla comunista y él fue atacado hace un par de meses y luego murió”, dijo Landau en la entrevista.