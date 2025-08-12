Los niños siguen siendo víctimas del abandono, esta vez ocurrió en Brasil donde una mujer dejó a merced de la soledad a sus dos hijos, uno de 5 años y una bebé, solo para irse a una fiesta. Cuando regresó la menor había fallecido por causas que aún están por establecerse.

La mujer fue identificada por las autoridades como Vanuza Moura quien además ha sido cuestionada por las condiciones precarias en las que mantenía a sus dos hijos, en su vivienda en la ciudad de Río de Janeiro.

El día de la lamentable tragedia, la joven de 23 años dejó comida preparada y le pidió a su hijo de 5 que alimentara a su hermana, identificada como Valentina de 8 meses de edad, en caso dado llorara.

La mujer salió sobre las 2:00 a.m. del pasado domingo 10 de agosto y regresó hacia las 8:30 a. m., momento en el que encontró a Valentina sin signos vitales. Es decir, estuvo ausente por lo menos durante unas 6 horas. Algo que era muy común en la mujer, según han dicho testigos a las autoridades.

De acuerdo a vecinos, entrevistados por los investigadores, era usual que la madre dejara a sus dos hijos solos sin ningún tipo de supervisión.

Pese a que intentó reanimar a su hija, Vanuza dijo que la menor llegó sin vida a la urgencias del hospital Magalhães Bastos. Fue allí donde la policía fue alertada y procedió con la detención de Vanuza.

Una de las hipótesis de la investigación es que el bebé se asfixió mientras tomaba el biberón.

Moura fue arrestada por abandono infantil con resultado de muerte, detención que fue confirmada por un tribunal en una audiencia de custodia celebrada este 12 de agosto.

La muerte de Valentina solo fue el comienzo de un descubrimiento aún peor: las pésimas condiciones en las que criaba a sus hijos. Su casa está ubicada en un callejón de tres pisos que fue descrita por las autoridades que la inspeccionaron como “insalubre e inseguro”.

En videos tomados por los uniformados que fueron hasta el lugar quedó en evidencia el abandono en el que vivían los niños, los colchones estaban desgastados, las escaleras carecían de pasamanos, la suciedad era evidente, había elementos tirados por todos lados y una cuna improvisada.

Ahora, el menor de 5 años quedó bajo custodia de Servicios de Protección Infantil de Brasil mientras su madre enfrenta el proceso judicial.