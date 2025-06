Una explosión de un transformador eléctrico en el colegio Barthélemy Boganda, en Bangui, capital de la República Centroafricana (RCA), provocó una estampida que dejó 29 estudiantes muertos y múltiples heridos este miércoles 25 de junio.

“Recibimos a numerosas víctimas que atendimos con la ayuda del equipo médico del hospital y también con el apoyo de nuestros socios. Lamentamos 15 muertos, entre ellos 12 niñas y 3 varones, de los cuales 3 eran adolescentes embarazadas”, indicó a ‘Efe’ el director del Hospital Universitario Comunitario, el doctor Abel Assaye.

Las otras 14 víctimas fueron confirmadas por un recuento del Centro Hospitalario Universitario Nacional de Bangui, del centro de la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) y del hospital Maman Domitien.

Entre los fallecidos se encuentra el docente y responsable del colegio, René Mandji, que murió en la mañana del jueves debido a una insuficiencia cardíaca relacionada con el incidente.

EFE/ Jean Fernand Koena Servicios de emergencia llegando al colegio Barthélemy Boganda, en Bangui, capital de la República Centroafricana (RCA), donde una explosión de un transformador eléctrico provocó una estampida que dejó 29 estudiantes muertos.

Unos 5.300 estudiantes se encontraban haciendo los exámenes finales de bachillerato el miércoles cuando el establecimiento sufrió un corte de energía por una falla técnica.

Al restituirse el suministro, una explosión en el transformador ubicado en la planta baja del edificio provocó una estampida generalizada, según informó el Ministerio de Salud centroafricano en un comunicado.

Presos del pánico, algunos alumnos saltaron desde las ventanas, mientras que otros se agolparon en los pasillos, lo que generó la avalancha.

“Estábamos concentrados en el examen cuando escuchamos una fuerte detonación. El primer reflejo fue pensar en un ataque armado y se desató el caos”, relató un estudiante del colegio de 16 años, Chamberlin Mossona.

“Muchos de nosotros saltamos desde el primer piso, otros se empujaban para bajar. La situación era incontrolable. En el lugar ya contábamos cinco muertos. Las víctimas eran trasladadas al hospital en motos”, agregó Mossona.

Los servicios de emergencia contaron con el apoyo de MSF, la Cruz Roja y médicos locales, que fueron movilizados al lugar.

“Estábamos haciendo el examen cuando escuchamos las detonaciones. No sé qué pasó, me levanté en el hospital inconsciente, conectada al suero. Me duele todo y tengo las piernas rotas. También me han dicho que varios de mis compañeros murieron. No sé si el examen tendrá sentido en estas condiciones”, dijo la estudiante Elsa Wesseouane.

Las pruebas del bachillerato han sido suspendidas provisionalmente en el colegio Barthélemy Boganda, aunque no en los demás centros de Bangui ni en las provincias del país.

El presidente centroafricano, Faustin-Archange Touadéra, de visita oficial en Bélgica, lamentó la tragedia y decretó tres días de duelo nacional a partir del jueves, al asegurar que el Gobierno asumirá los gastos de atención de las víctimas.

Esta decisión se tomó tras las críticas de la oposición sobre la gestión de la catástrofe por parte de las autoridades nacionales.

ONU refuerza asistencia humanitaria en RCA tras estampida

La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) aseguró este viernes que continúan los esfuerzos humanitarios para asistir a las familias de los 29 estudiantes que murieron el miércoles en un colegio de la capital de la República Centroafricana (RCA) durante una estampida provocada por la explosión de un transformador eléctrico.

“Los actores humanitarios siguen movilizados junto al Gobierno para proporcionar más medicamentos y alimentos, y para evaluar rápidamente otras necesidades, en particular apoyo psicológico para las familias afectadas y otros tipos de asistencia necesarios”, indicó OCHA en un comunicado.

El jefe de la OCHA en el país, Mohamed Ag Ayoya, agradeció “la rápida intervención de las autoridades centroafricanas y el apoyo brindado por la comunidad humanitaria y la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la RCA (MINUSCA), que permitió limitar la pérdida de vidas humanas”.