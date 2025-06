No es la primera vez que hay una crisis en Oriente Medio. Durante años el conflicto entre varios países ha estado presente, pero con subidas y bajadas. Recientemente, Israel e Irán, además de la participación de Estados Unidos, fueron parte de una escalada que incluyó el envío de misiles y bombardeos a recintos nucleares.

Por supuesto que esto puso en alerta no solo a los países que forman parte de la región, también a potencias mundiales como Rusia, China y la Unión Europea. La mayoría de países que pertenecen a la ONU rechazaron el conflicto y pidieron la desescalada.

Ahora, todo eso es desde los gobiernos, pero para el ciudadano común, ¿qué representa? Empiezan a surgir las preguntas y teorías sobre una posible guerra mundial. También en redes suelen aparecer cuestionamientos sobre cuáles naciones participarían en una guerra y cuáles serían más seguros en caso de que empiece.

Gracias al Índice de Paz Global 2025 (GPI, por sus siglas en inglés), que elaboró el Institute for Economics and Peace el pasado 18 de junio, se puede determinar no solo las regiones con más deterioro a nivel mundial, sino cuáles serían los países más seguros en caso de una gran escala de la guerra.

El informe evalúa 163 países con 23 tipos de indicadores, que están vinculados a temas como conflictos, seguridad y militarización.

Para que un país sea seguro, se tienen en cuenta argumentos como la ubicación remota y alejada de rutas estratégicas, neutralidad política y militar, autosuficiencia energética y alimentaria, estabilidad en gobiernos, capacidad civil ante emergencias, entre otras.

Los países más seguros en caso de la Tercera Guerra Mundial, según ChatGPT

Nueva Zelanda

Ventajas: Ubicación remota en el Pacífico Sur, sin enemigos geopolíticos, autosuficiencia agrícola.

Neutralidad: Históricamente pacífica y alejada de conflictos internacionales.

Riesgos: Limitada capacidad militar, podría ser vulnerable si las rutas marítimas se ven afectadas.

Suiza

Ventajas: Neutralidad histórica, defensa civil bien organizado, infraestructura subterránea, estabilidad política.

Geografía: Montañas que sirven como defensa natural.

Riesgos: En medio de Europa; si el conflicto escala en la región, podría verse afectada por radiación o bloqueos.

Islandia

Ventajas: Aislada en el Atlántico Norte, sin ejército propio (protegida por la OTAN), sin enemigos.

Riesgos: Dependencia de importaciones para ciertos bienes; podría verse afectada por disrupciones comerciales.

Argentina y Chile (especialmente Patagonia)

Ventajas: Ubicación en el extremo sur del mundo, lejos de centros de poder global.

Recursos: Agua, tierras agrícolas y energía renovable.

Riesgos: Inestabilidad política ocasional, aunque menos probable que sean objetivos en un conflicto global.

Bután

Ventajas: País pequeño, aislado en el Himalaya, política de neutralidad.

Riesgos: Cercanía a India y China, dos potencias nucleares. Podría verse afectado si hay un conflicto en Asia.

Islas del Pacífico (Fiyi, Tuvalu, Vanuatu)

Ventajas: Aisladas, no tienen importancia estratégica inmediata.

Riesgos: Vulnerabilidad económica y dependencia externa.

Irlanda

Ventajas: Oficialmente neutral, lejos de conflictos continentales, democracia estable.

Riesgos: Cercanía con Reino Unido (miembro de la OTAN), podría verse involucrada indirectamente.