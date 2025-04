Luego de la muerte del papa Francisco, más allá del funeral, los homenajes y despedidas, dentro de Vaticano ya se empieza a preparar todo para la elección del nuevo jerarca de la Iglesia Católica. Los próximos 15 días estarán llenos de emociones encontradas, entre la tristeza y la urgencia por elegir el futuro.

Leer también: “El tema de la paz en Colombia le preocupaba mucho” Francesca Ambroghetti, biógrafa del Papa Francisco

El funeral de Francisco se celebrará el 26 de abril a las 10.00 horas (8.00 GMT) en la plaza de San Pedro, mientras que este miércoles el féretro será trasladado a la basílica vaticana para recibir el homenaje de los fieles.

En un plazo máximo de 20 días después del funeral deberá celebrarse el cónclave, la reunión secreta en la que los cardenales se encierran en la Capilla Sixtina para elegir un nuevo papa. Medios internacionales apuntan a que podría iniciar entre el 5 y 11 de mayo.

En el Vaticano este martes empezó la primera congregación de cardenales, con los que ya están en la sede. Empezaron los encuentros, de manera informal, para buscar el nuevo papa. En total serán 135 cardenales de 71 países diferentes los que votarán.

Con en cada cónclave, medios italianos, principalmente, empiezan a analizar los cardenales que surgen como candidatos a papa. La diferencia de este es que llega con un ambiente de incertidumbre. El diario El País, de España, habla de que existe una “gran desorientación” en cuanto al rumbo que puede tomar la Iglesia luego de la elección.

Como dato clave, este cónclave será el más numeroso de la historia, superando el de 2005, que tuvo 115 electores. Algunos de los cardenales son desconocidos totalmente para otros y hay unos cuantos que no hablan italiano.

“Sí, creo que el hecho de que los 135 electores procedan de 71 países podría tener peso en el cónclave, ya que un candidato necesita dos tercios de los votos para ser elegido. En 2013, eso significó 77 votos. En el próximo cónclave, basado en el número actual de electores, serían 91. A día de hoy, 68 electores proceden de Europa y Norteamérica” analiza el periodista irlandés Gerard O’Connell en su libro “La elección del papa Francisco: un relato íntimo del cónclave que cambió la historia”, para EFE.

Agrega: “El hecho de que muchos de los cardenales no se conozcan tan bien, excepto los que participaron en el sínodo, podría crear algunas dificultades, por lo que dependerán más de los ‘hacedores de reyes’, que son cardenales estimados e influyentes, muchos de ellos con más de 80 años”, asegura el también corresponsal en Roma de la revista de la Compañía de Jesús, América Magazine.

Por su parte, El País señala como algo muy importante a tener en cuenta esta vez y que existía muy poco en los anteriores: campañas de desinformación y noticias falsas. Describe el medio internacional que los llamados “Fakenews” buscarán “demoler” a posibles candidatos.

Para EFE también habló el analista del diario ‘Corriere della Sera’ Massimo Franco, autor de varios libros sobre el Vaticano. Sobre el cónclave que eligió a Francisco dijo: “Nació con un fuerte prejuicio antiitaliano, porque fue un cónclave a raíz de la renuncia de Benedicto XVI y si entonces la consigna no escrita fue no a un papa italiano, esta vez será no a un papa sudamericano, quizá probablemente se volverá a un europeo”.

Importante: Los fieles podrán despedirse del papa hasta el viernes 25 de abril a la medianoche

Añadió: “La minoría conservadora son los que más se han expresado, pero en realidad hay una amplia y silenciosa zona gris que ha obedecido por lealtad, aunque en realidad ha desaprobado muchos de los comportamientos del papa Francisco”.

Los 15 papables

Un papa italiano ¿volver al pasado?

Dentro de los análisis que se destacan se habla sobre la posibilidad de que un italiano asuma como papa. Dentro de los cardenales existen 17 de este país, el número más alto en cuanto a la nacionalidad. Matemáticamente, es bastante posible. Sin embargo, dentro de la Iglesia se cree que, pese a que en Italia se resisten a la idea de que el nuevo papa debería ser italiano como fue durante siglos, seguir esta consigna sería retroceder.

Dentro de los italianos destacan tres: Pietro Parolin, de 70 años, quien es el actual secretario de Estado. Generalmente el que ostenta el cargo suele estar entre los candidatos, por temas relacionados a la experiencia de gobierno, además de verse como una señal de continuidad. Así tal cual como en la política de muchos países.

Agencia EFE El cardenal Secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin.

El segundo italiano es el actual presidente de los obispos de este país, Matteo Zuppi, de 69 años, arzobispo de Bolonia. También está en la misma línea de Francisco. Algunos medios destacan que, por ser miembro de la comunidad de Sant’Egidio, figura como un cardenal experto en la mediación de conflictos internacionales y con vocación social.

El tercero es el franciscano Pierbattista Pizzaballa. Es conocido en la Iglesia por su papel en el Oriente Próximo, aunque apenas tiene 59 años, muy joven para lo que quizá se requiera en estos momentos.

¿El primer papa asiático?

El filipino Luis Antonio Gokim Tagle, de 67 años, quien sonó como candidato fuerte en el cónclave anterior. Es candidato nuevamente, principalmente con la premisa de no elegir un papa europeo, sobre todo luego de elegir por primera vez a un sudamericano, pues sería el primero de origen asiático.

Agencia EFE Cardenal filipino Luis Antonio Tagle.

De interés: Vaticano revela las primeras imágenes del papa Francisco en el féretro

También se Asia se menciona el nombre de Charles Bo, de Myanmar, arzobispo de Yangón, reconocido por su defensa de los derechos humanos, sobre todo por ser de un país que vive bajo un régimen militar.

Del mismo continente es Malcolm Ranjith, de Sri Lanka, arzobispo de Colombo, de 77 años. Fue secretario de la Congregación para el Culto Divino. Su edad le juega en contra, pero es es conocido por ser del bando tradicionalista, contrapeso de Francisco.

África

De este continente surgen dos nombres, ambos bastante mencionados, pero controvertidos. Robert Sarah, por ejemplo, cardenal guineano, prefecto emérito de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, ha generado polémica en varias oportunidades por haber enfrentado abiertamente a Francisco.

Entre sus palabras controversiales están las críticas a la aprobación del papa Francisco que abrió las puertas a que se permitiesen las bendiciones a parejas homosexuales.

También africano es Fridolin Ambongo Besungu, arzobispo de Kinsasa, en la República Democrática del Congo, franciscano, bastante respectado por el sector conservador y que también criticó la bendición de uniones homosexuales.

América

Dentro de los análisis también se habla del deseo a que no se repita un papa sudamericano. Sin embargo, hay vertientes que señalan que elegir un papa no europeo sería el deseo de la mayoría. Es por eso que no se puede descartar a Robert Francis Prevost, 69 años, quien es prefecto de la Congregación de los Obispos, estadounidense de nacimiento, pero que ha ejercido casi toda su vida en Perú.

Vaticano News Robert Francis Prevost, prefecto del dicasterio para los obispos, estadounidense originario de Chicago.

¿Vuelve un papa europeo?

Con la elección de Francisco, el primer papa sudamericano de la historia, aparentemente la Iglesia habría tomado la dirección de no elegir un papa europeo. Sin embargo, el poder que ejercen muchos de los cardenales del ‘Viejo continente’ podría influir.

Anders Arborelius, de 75 años, obispo de Estocolmo, por ejemplo, es uno de los más nombrados. También está Peter Erdo, de 72 años, arzobispo de Budapest, conocido en el sector conservador.

También están el francés Jean-Marc Aveline, arzobispo de Marsella, de 66 años; el arzobispo de Utrecht, Países Bajos, Willem Jacobus Eijk, de 71 años; el portugués José Tolentino de Mendonça, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación; y Mario Grech, 68 años, de Malta.