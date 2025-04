El magnate Elon Musk continúa revolucionando en mundo de la conectividad con la unión entre T-Mobile y Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX, que proporciona actualmente el servicio de conexión a más de 80 países, gracias a una constelación de más de 6.700 satélites que brinda conexión a zonas muy remotas.

Leer más: Estos son los cinco electrodomésticos que más consumen energía en el hogar

Luego de esta unión entre T-Mobile y Starlink se anunció que 50 modelos de teléfonos móviles serán compatibles con un sistema que permitirá a los usuarios acceder a internet gratis desde cualquier parte del mundo.

Vale destacar, que entre importante proyecto aún existen territorios en los que el servicio será limitado, pues países como la India apenas inician conversaciones para conocer los futuros planes de inversión de la compañía en este país asiático, donde está negociando su entrada.

Le puede interesar: ¿Es mejor ser amable con la IA? Un estudio reveló los beneficios de decirle “por favor” y “gracias”

La India no figura en el listado de países en los que está operativo, puesto que la compañía de Musk está pendiente de recibir la aprobación del Gobierno indio para su acceso a este país.

“Me reuní con una delegación de Starlink, compuesta por el vicepresidente Chad Gibbs y el director sénior, Ryan Goodnight. Los debates abordaron la plataforma tecnológica de vanguardia de Starlink, sus asociaciones existentes y sus planes de inversión futuros en India”, dijo el ministro de Comercio e Industria de la India, Piyush Goyal, en la red social X.

Lea además: Tips para mejorar la calidad del audio en llamadas por WhatsApp

Con este importante proyecto, impulsado por la infraestructura satelital de Starlink, dispositivos de destacadas marcas contarán con el servicio gratuito, entre ellos están: 27 modelos de Samsung, 12 de Apple, 5 de Motorola, 4 de Google y 2 de T-Mobile.

Lista de celulares

Samsung: Galaxy A14, A15, A16, A35, A53, A54; Galaxy S21 FE, S21 / Plus / Ultra; Galaxy S22 / Plus / Ultra; Galaxy S23 / Plus / Ultra / Fan Edition; Galaxy S24 / + / Ultra / Fan Edition; Galaxy S25 / + / Ultra; Galaxy Z Flip3, Flip4, Flip5, Flip6; Galaxy Z Fold3, Fold4, Fold5, Fold6; Galaxy X Cover6 Pro.

Apple: iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max; iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max; iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max.

Motorola: Razr – 2024; Edge – 2024; Moto G Stylus 5G – 2024; Moto G Power 5G – 2024; Moto G 5G – 2024.

Google: Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold.

T-Mobile: REVL 7 5G; REVL 7 Pro 5G.

Lea aquí: Adultos mayores que usan el celular tienen menor riesgo de deterioro cognitivo, según estudio