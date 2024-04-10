Una persona murió y otra resultó gravemente herida en un ataque con cuchillo ocurrido en la ciudad francesa de Burdeos (suroeste), tras el cual el agresor murió por disparos de la policía.

El ataque tuvo lugar en los muelles del río Garona poco antes de las 20.00 hora local (18.00 GMT), cuando el autor del ataque, cuyos motivos se desonocen con seguridad, acuchilló varias veces a una persona, que resultó muerta, en el Puente de Piedra sobre el río Garona.

Poco después, se desplazó por los muelles del río donde apuñaló a otra, que se encuentra hospitalizada en estado grave, indicaron medios locales.

El atacante fue abatido muy poco después por los disparos de una patrulla de policía.

La fiscalía, el prefecto (delegado del Gobierno) en el departamento de Gironde y el alcalde de Burdeos se desplazaron inmediatamente a la zona.

Las autoridades han descartado inicialmente la hipótesis de un atentado terrorista y barajan la hipótesis de un ajuste de cuentas, según los medios locales.