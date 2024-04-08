México acudirá el lunes a la Corte Internacional de Justicia para denunciar la responsabilidad de Ecuador por violaciones al Derecho Internacional, luego del asalto policial en la Embajada mexicana en Quito el viernes pasado para la detención del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.

{"titulo":"Guterres manifestó sentirse 'alarmado' por lo sucedido en Quito","enlace":"https://www.elheraldo.co/mundo/embajada-de-mexico-en-ecuador-secretario-general-de-la-onu-antonio-guterres-manifesto-sentirse"}

{"titulo":"Embajada de México en Ecuador suspende servicios y cierra temporalmente","enlace":"https://www.elheraldo.co/mundo/mexico-cierra-de-forma-indefinida-su-embajada-en-ecuador-y-suspende-servicios-consulares"}

La canciller mexicana, Alicia Bárcena, dijo este domingo en una conferencia de prensa que su país también acudirá a organismos multilaterales para que se condene el actuar del Gobierno de Ecuador y que provocó el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

'A partir de mañana (lunes)estaremos acudiendo a la Corte Internacional de Justicia, donde estaremos presentando este triste caso y por supuesto iremos a todos los foros multilaterales regionales e internacionales que corresponden para que realmente esto, primero que nada, se condene por toda la comunidad internacional', dijo.

La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del Gobierno mexicano agradeció la solidaridad de la comunidad internacional y señaló que al menos 18 países de América Latina y 10 países europeos han manifestado su respaldo, así como Estados Unidos y Canadá, en Norteamérica.

Agradeció también a organismos internacionales, múltiples parlamentarios y a la comunidad global por sus mensajes de respaldo, ante lo que calificó como un 'hecho tan lamentable'.

Bárcena también reconoció a las fuerzas políticas en México, pues admitió que, sin importar los colores e ideologías, todos los partidos políticos 'unieron su voz en defensa de nuestra patria'.

Respecto de la irrupción de policías de Ecuador a la Embajada de México en Quito y agresión a los diplomáticos mexicanos en la nación suramericana, la canciller mexicana afirmó que fue un ultraje y violación a la inmunidad del recinto diplomático y su personal.

{"titulo":"Colombia pide a la Celac convocar reunión por crisis entre México y Ecuador","enlace":"https://www.elheraldo.co/mundo/cancilleria-de-colombia-pide-la-celac-convocar-reunion-por-crisis-diplomatica-entre-mexico-y"}

'Nos sentimos francamente ultrajados porque fue violada la inmunidad de la Embajada y del personal diplomático y además el ingreso fue con una gran violencia y, sobre todo, y por supuesto, sin autorización', expresó.

Por este hecho, México rompió de inmediato las relaciones diplomáticas con el Gobierno de Ecuador, después de la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, que derivó en el cierre definitivo de la Embajada de México en Quito.

Bárcena también encabezó una ceremonia por el regreso a México de los diplomáticos en Ecuador y sus familias, quienes mencionaros regresar con la frente en alto luego del asalto del viernes pasado.

La responsable de Exteriores contó que los diplomáticos viajaron de vuelta a México en un vuelo comercial de Aeroméxico y que fue respaldado por las embajadas de Alemania, Panamá, Cuba y Honduras.

Aunque, añadió, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio, ofreció el apoyo de las Fuerzas Aéreas para el rescate de los mexicanos en Ecuador.

{"titulo":"Colombia promoverá que CIDH expida medidas cautelares en favor de Glas: Petro","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/gustavo-petro-dice-que-pedira-la-cidh-que-expida-medidas-cautelares-en-favor-de-jorge-glas"}

La embajadora de México en Ecuador, Raquel Serur, dijo que el personal diplomático había formado una familia en aquella nación, pero enfatizó que regresan con la frente en alto, siendo el honor más grande el representar a México en el extranjero.

Por su parte, la titular de la SRE del Gobierno mexicano recordó que se habilitó el Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior para atender a los casi 1.600 mexicanos en Ecuador, así como a través de las Embajadas más cercanas en Chile, Colombia y Perú.

A su turno, el secretario general de la ONU, António Guterres, dijo sentirse 'alarmado por la entrada a la fuerza' de agentes ecuatorianos el viernes en la Embajada de México en Quito, en una declaración emitida un día después de los hechos.

Guterres recordó que los edificios diplomáticos y su personal gozan 'de un principio cardinal de inviolabilidad (que) debe ser respetado en todos los casos, de acuerdo con la legalidad internacional'.