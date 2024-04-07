Compartir:
Por:  Agencia EFE

Tres personas fallecieron este domingo en un incendio declarado en un octavo piso de un edificio de viviendas en la calle Charonne, en el céntrico barrio XI, informaron las autoridades.

Se desconoce, de momento, la identidad de las tres víctimas y las circunstancias que llevaron a la declaración del fuego, que fue controlado por los bomberos.

Las autoridades judiciales anunciaron la apertura de una investigación por 'destrucción por incendio o medio peligroso' y 'homicidios involuntarios'.

El Ayuntamiento de París declaró en las redes su 'apoyo total' a las familias y a los allegados de las víctimas y agradeció 'la intervención rápida' de los bomberos.