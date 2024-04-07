El presidente de Argentina, Javier Milei, celebró los resultados económicos del ajuste fiscal aplicado en casi cuatro meses de gobierno y avizoró signos de recuperación económica, desde una conferencia telemática por el lanzamiento de un libro en Paraguay sobre el combate al populismo.

Milei destacó que, en su corta administración, en la que ha aplicado medidas con 'crudeza' para enfrentar el desequilibrio fiscal, Argentina ha logrado caídas sucesivas de la inflación, y 'un déficit fiscal cero', que repercuten en un retroceso del riesgo país.

'Vamos camino a 1000 puntos de riesgo país y con eso se nos van a abrir de nuevo los mercados de capitales', pronosticó el mandatario.

El indicador de riesgo país de JP Morgan en el caso argentino se ubicó en 1.359 puntos básicos para el 4 de abril, un dato que no se registraba desde el 11 de enero de 2021 (1.395 unidades), mientras que el indicador marcó máximos en junio de 2022 de 2.900 puntos.

'Estoy haciendo el ajuste más grande de la historia de la humanidad (...) Estamos haciendo lo que dijimos y estamos siendo exitosos en hacerlo', dijo Milei que se conectó de forma telemática al lanzamiento en Paraguay del libro del periodista argentino Eduardo Feinmann, '10 lecciones para salir de la trampa populista'.

En el evento, en el que también intervino por video conferencia el expresidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy y el líder opositor venezolano, Juan Guaidó, Milei tuvo un diálogo con su homólogo paraguayo, Santiago Peña.

El jefe de Estado argentino enfatizó que está comprometido en 'hacer grande nuevamente a la Argentina' y añadió que para lograrlo hasta el momento ha enviado 'mil reformas estructurales' y que tiene 'tres mil pendientes más', pero han encontrado el bloqueo en la oposición política que no quiere dejar 'sus privilegios'.

Pese al severo ajuste económico que provoca una pérdida de poder adquisitivo, con una inflación que trepó al 276,2 % interanual en febrero pasado, Milei destacó en el evento que mantiene una imagen positiva mayor al 50 %.

Preguntado por el autor del libro sobre cuándo Argentina logrará una inflación de un dígito, el presidente respondió que una bajada así 'no es instantánea', dado el problema generado por el Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) de haber emitido moneda por un equivalente a '28 puntos del PIB en cuatro años', con lo que se aumentó 'cinco veces la base monetaria'.