En un comunicado, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), encabezada por el uruguayo Luis Almagro, rechazó la decisión de la Policía Nacional ecuatoriana de irrumpir en la embajada de México en Quito y detener a Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa (2007-2017).

Condenó 'cualquier acción violatoria o que ponga en riesgo' la inviolabilidad de la que gozan las misiones diplomáticas y reiteró la 'obligación' que tienen todos los Estados de no invocar normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales.

En ese contexto, la Secretaría General manifestó su 'solidaridad con quienes fueron víctimas de las acciones improcedentes que afectaron a la embajada de México en Ecuador'.

Así mismo, hizo un llamado al diálogo entre las partes para resolver las diferencias y estimó que es necesario una reunión del Consejo Permanente de la OEA para abordar el tema con base a los principios consagrados en el derecho internacional, 'como el respeto a la soberanía'.

Como se sabe, México anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Ecuador después de que el viernes por la noche la Policía Nacional ecuatoriana irrumpiera en la embajada de México en Quito y detuviera a Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa (2007-2017), al que el Gobierno mexicano había concedido asilo político solo unas horas antes.