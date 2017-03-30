La compañía estadounidense SpaceX reutilizará por primera vez este jueves la primera parte de su cohete Falcon 9, iniciando así una potencial transformación de ese sector gracias a una reducción de los costos del acceso al espacio.

El lanzamiento para poner en órbita un satélite de telecomunicaciones de la firma luxemburguesa SES está previsto para las 22H27 GMT (18H27 locales) desde el Centro Espacial Kennedy, cerca de Cabo Cañaveral, en Florida.

Esa primera parte reciclada había volado inicialmente en abril de 2016, cuando se lanzó la cápusla Dragon hacia la Estación Espacial Internacional(ISS) para una misión de aprovisionamiento en el marco de un contrato con la Nasa.

El artefacto, de 41 metros de altura, aterrizó suavemente minutos después del despegue sobre una plataforma flotante sobre el océano, frenando y guiando su rápido descenso en la atmósfera con sus motores.

SpaceX hizo trece intentos de recuperación de esas piezas y tuvo éxito en ocho, la primera a fines de 2015.

Tras el lanzamiento del jueves, SpaceX intentará recuperar esa parte frontal reciclada del Falcon 9, que si todo va bien, volverá a posarse suavemente sobre una plataforma en el Atlántico.

La directora general de SpaceX, Gwynne Shotwell, había señalado el año pasado que el reciclaje de esa parte del Falcon podría reducir los costos del lanzamiento en un 30%.