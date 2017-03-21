Cinco tigres con las vísceras extraídas fueron descubiertos en el congelador de un vietnamita, informó este martes un periódico oficial de la provincia de Nghe An (centro), en un país considerado el epicentro del tráfico de animales salvajes.

Los cinco tigres congelados, con su piel intacta, fueron hallados el lunes, según el diario provincial. Se trataba de tigres de Indochina, según la Agencia Vietnamita de Información (AVI).

Según responsables, la policía, que no emitió ningún comentario, debe continuar con la investigación.

Los órganos y los huesos de los tigres se utilizan en la medicina tradicional en Vietnam. Los huesos suelen cocerse y mezclarse con alcohol de arroz para confeccionar un mejunje destinado a tratar la artrosis y a dar fuerza.

La demanda local alimenta un tráfico ilegal, que implica también al marfil o al cuerno de rinoceronte. Vietnam es una de las paradas en el tráfico de animales salvajes en Asia, incluido hacia la vecina China.

Según las organizaciones de defensa del medioambiente, Vietnam es uno de los peores países para el tráfico de especies amenazadas, algo que el país desmiente.

El príncipe Guillermo lanzó la voz de alarma en noviembre en Vietnam sobre la extinción de los animales salvajes y pidió el cese del tráfico, durante una conferencia internacional en Hanói.

STR/AFP AFP