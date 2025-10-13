El Medio Oriente vive un día histórico. Este lunes 13 de octubre, luego de la firma del plan de paz para Gaza, tanto Hamás como el Ejército de Israel liberaron los presos que tenían en su poder.

En medio de la alegría, esperanza y llanto, familiares recibieron a sus seres queridos, quienes ya están en distintos centros médicos para ser valorados luego de estar en cautiverio.

Siga el minuto a minuto de todo lo que ocurre:

10:40 a.m. Hamás entregó a la Cruz Roja los primeros dos cadáveres de rehenes israelíes.

“Tras esto, se producirá la entrega de otros dos ataúdes de rehenes fallecidos. Se requiere a Hamás que cumpla el acuerdo y tome las medidas necesarias para el retorno de todos los rehenes fallecidos”, señala el comunicado de la organización terrorista.

10:30 a.m. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes desde la ciudad egipcia de Sharm el Sheij que la segunda fase de las negociaciones para el acuerdo de Gaza ha comenzado, tras acordar la semana pasada la primera etapa que ya se está implementando.

.@POTUS participates in a bilateral meeting with Egyptian President Abdel-Fattah el-Sisi: "We're having an amazing period of time like I think nobody's seen before. We had a tremendous stop in Israel, and now, we're in a country where a friend of mine is a very powerful leader."

9:30 a.m. La Cruz Roja se dirige al punto en el sur de Gaza donde las milicias islamistas les entregarán “varios ataúdes” con los presuntos cuerpos de rehenes fallecidos, anunció el Ejército de Israel en un comunicado.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel están preparadas para recibir más ataúdes con los restos mortales de los rehenes fallecidos, que se espera que sean entregados a la Cruz Roja más tarde”, apuntaron las fuerzas armadas, lo que abre la puerta a que la entrega de los cuerpos se produzca en varias tandas.

9.10 a.m. La esposa de Elkana Bohbot expresó un emotivo mensaje luego de reencontrarse con el ciudadano colombo-israelí, quien permaneció durante dos años bajo el poder de Hamás:

“Hace dos años que estamos esperando este momento. El instante en el cual nuestra pequeña familia volverá finalmente a reunirse. El hombre que significa el Hogar para mí, está regresando finalmente a casa (...) Gracias a todos los que apoyaron, lucharon, abrazaron y ayudaron”, señaló.

Rivka Bohbot, esposa de Elkana Bohbot, el secuestrado israelí - colombiano liberado hoy, comparte un mensaje emocionante:



"Hace dos años que estamos esperando este momento. El instante en el cual nuestra pequeña familia volverá finalmente a reunirse. El hombre que significa el…

9:00 a.m. Trump viaja desde Israel hacia Egipto para asistir a la Cumbre de la Paz en Sharm el Sheij en la que participará una treintena de líderes del mundo.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su esposa, Sara Netanyahu, despidieron a Trump y su comitiva en el aeropuerto Ben Gurion, a las afueras de Tel Aviv, antes de que abordara el Air Force One rumbo a la ciudad egipcia

8:40 a.m. Las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamás, anunciaron las identidades de los cuatro rehenes cuyos cadáveres devolverán a Israel, a través de la Cruz Roja, este lunes: Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi y Daniel Peretz.

7:50 a.m. El primer helicóptero con rehenes liberados por Hamás llegó este lunes al Hospital Sheba de Ramat Gan, en la periferia de Tel Aviv.

Poco antes, el Ejército de Israel advirtió en un comunicado que los helicópteros que transportaban a los rehenes Eitan Mor y Gali y Ziv Berman habían abandonado la base militar de Reim (a unos seis kilómetros de Gaza) hacia Tel Aviv.

ABIR SULTAN/EFE Rehenes israelíes llegaron a Tel Aviv

7:40 a.m. Un total de 154 prisioneros palestinos liberados por Israel llegaron al norte de Egipto tras cruzar el paso fronterizo de Kerem Shalom.

Los prisioneros llegaron en tres autobuses a la ciudad egipcia de Rafah, donde fueron recibidos por miembros de la embajada palestina en Egipto y desde donde serán trasladados a un centro médico antes de seguir su viaje a El Cairo.

Alaa Badarneh/EFE Presos palestinos liberados a su llegada tras ser puestos en libertad de una cárcel israelí como parte del acuerdo de liberación entre Israel y Hamás, en la ciudad cisjordana de Ramala, el 13 de octubre de 2025.

7:30 a.m. El Servicio de Prisiones de Israel dio por concluida la liberación de prisioneros palestinos prevista para este lunes tras trasladar a los que quedaban a la Franja de Gaza y a Egipto desde Ramala.

Aseguró que los 1.968 presos cuya liberación estaba prevista para este lunes, a cambio de los rehenes israelíes, ya están en sus respectivos destinos

7:00 a.m. Las familias de los rehenes israelíes afirmaron que han sido informadas de que este lunes solo recibirán cuatro cuerpos de los 28 rehenes muertos que siguen en la Franja de Gaza, ante lo que expresaron su “conmoción y consternación”.

Agencia EFE Familiares de Evyatar David y Avinatan Or siguen a través de una pantalla su traslado a Jerusalén este lunes.

6:30 a.m. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este lunes que, junto a Donald Trump, conseguirá la paz propuesta por el presidente estadounidense, al que agradeció el compromiso de poner fin a la guerra en Gaza.

“Señor presidente, usted está comprometido con esta paz, yo estoy comprometido con esta paz y juntos, señor presidente, lograremos esta paz”, dijo Netanyahu en el Parlamento israelí junto al mandatario estadounidense.

6:10 a.m. El colombo - israelí Elkana Bohbot, esposo de la colombiana Rebecca González y uno de los liberados por Hamás, se reunió con su pareja y está siendo valorado en un centro médico.

Redes S Elkana Bohbot y su esposa Rebbeca González luego de ser liberado.

6:05 a.m. El presidente estadounidense, Donald Trump, intervino en el Parlamento israelí(Knéset) y aseguró que este lunes, cuando se va a firmar el final de dos años de guerra entre Israel y Hamás, es un día “de profunda alegría, de gran esperanza, de fe renovada”.

“Nos reunimos en un día de profunda alegría, de gran esperanza, de fe renovada”, dijo al inicio de su intervención tras haberse reunido poco antes con familiares de rehenes israelíes.

Efe/ Oficina del primer ministro israelí Primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su homólogo Donald Trump se reúnen en el Parlamento de Israel, en Jerusalén.

6:00 a.m. Hamás libera a los 13 rehenes vivos y ya están en territorio israelí, confirmó el Ejército de ese país, con lo que ahora se abre la fase de entrega de los cuerpos de los 28 que quedan muertos en el enclave palestino.

Portavoz del Ejército de Israel/EFE El rehén Eitan Mor (c) se reúne con sus padres en el punto de absorción inicial este lunes en Jerusalén.

5:50 a.m. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que el acuerdo de paz para Gaza es un “hito histórico” y ofreció apoyo para la reconstrucción del enclave palestino.

5:40 a.m. Israel liberará este lunes, a cambio de los rehenes entregados por Hamás, a 1.968 prisioneros palestinos, de los cuales 154 serán deportados fuera del país, según anunciaron las principales asociaciones que representan a los presos tanto por parte de Hamás como de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

5:00 a.m. Hamás entregó a la Cruz Roja los 13 rehenes vivos restantes en la Franja de Gaza. Este es el listado de las personas que recuperaron la libertad: