El estudio sea a nivel escolar, sea en el nivel de la educación superior: pregrado o postgrado, demanda del estudiante claridad con respecto a los objetivos del aprendizaje, auto exigencia y por supuesto motivación sostenida.

Estudiar todos los días dado que esto es lo que genera el aprendizaje permanente que permite afrontar un proceso evaluativo cuando el docente utiliza cualquier tipo de exámenes (pruebas objetivas, estudios de casos, exámenes orales, entre otros), asegura la psicóloga Evelyn Llinás, del equipo de Centro de Recursos para el Éxito Estudiantil, CREE de la Universidad del Norte.

Para estudiar para un examen se necesita de una mentalidad fuerte, pues puede resultar un proceso agotador y muy exigente, por lo que la psicóloga da una serie de recomendaciones claves para que esta acción constante en el proceso educativo, puedan realizarlo con el compromiso y la responsabilidad que exige.

1. Es importante desarrollar hábitos de estudio ya que son claves para el cumplimiento del objetivo de estudio. Sin hábitos es muy difícil lograr resultados positivos y mantener conocimientos sostenidos en el tiempo.

2. En cada sesión de estudio es importante verificar las siguientes preguntas: ¿qué deseo aprender?, ¿cómo deseo aprender?, ¿qué elementos, recursos, estrategias requiero?

3. Otro aspecto fundamental es organizar y administrar el tiempo. Sin planificación es muy difícil crear los espacios para estudiar.

4. Asistir a clases y tomar apuntes, hacen parte del primer paso dentro de la cadena que compone el proceso de estudio. Con esto el estudiante aprende a ser auto gestor de su aprendizaje y a organizar, complementar o ampliar lo que sus profesores le enseñan.

5. Realizar estudio a nivel individual. Lo anterior le facilitará cumplir con las demandas de trabajo en los tiempos requeridos, mantiene activa su capacidad de pensamiento y aprenderá que la evaluación es parte importante para reorientar, modificar pero básicamente mejorar su actividad permanentemente.

6. Alimentarse adecuadamente, hacer ejercicios y dormir las horas requeridas, contribuirá a que el cuerpo y la mente descansen apropiadamente para un buen rendimiento académico.

7. Hacer seguimiento al proceso y al resultado de forma permanente.

Con estos referentes, podrá asumir la práctica de las evaluaciones incorporadas al proceso de estudio diario y a la necesidad de aplicar estrategias que le permitan validar las preguntas del aprendizaje en cada asignatura o tema de estudio.

Ejercicios de apoyo a los estudiantes

Sonia Falla Barrantes, vicerrectora Académica de la Universidad Simón Bolívar, indica al respecto que en la Univisión cuentan con todo un acompañamiento del programa institucional de excelencia académica que hace unos ejercicios de apoyo a los estudiantes para enseñarles a manejar la tensión y la ansiedad que puede generarle una evaluación.

Además, dice la vicerrectora Académica de la Universidad Simón Bolívar, que el mismo les permite a estudiantes jóvenes de la alma mater estudiar con métodos y técnicas de estudio que se han comprobado que tienen éxito, y demostrar que no solamente saben los contenidos, sino que tienen las competencias para resolver los problemas que se les presenten.

Otros tips para estudiar para un examen

Tener que prepararse para una evaluación no suele ser una tarea sencilla. Entran muchos factores en juego como la capacidad de aprendizaje, tiempo antes de la prueba y los nervios de cada estudiante.

Estos son algunos tips, consejos o ideas para elaborar un plan de estudios efectivo

Esto permitirá organizar estudios y así obtener un buen resultado en los exámenes

• Haz resúmenes y esquemas visuales que te permitan entender mejor el tema de estudio.

• Identifica conceptos claves del tema y ordénalos.

• Haz repasos rápidos de todos tus apuntes.

• Leer en voz alta tus apuntes o anotaciones te ayudará a memorizarlos.

• Haz una primera lectura y descarta lo que sobre o sea redundante.

• Prueba diferentes técnicas de memorización, en caso de que tengas que aprenderte fórmulas o procesos complejos, relacionándolos con temas de tu interés.

• Elimina cualquier distracción digital que pueda interrumpir tu sesión de estudio

Piensa en posibles preguntas que saldrán en tu examen y contéstalas

• Organiza tu tiempo y temas de estudio

• Despeja tu área de estudio para mejorar la concentración.

• Subraya, realiza esquemas, mapas conceptuales.

• Comparte ideas y dudas con tus compañeros.

Teniendo en cuenta estas recomendaciones o consejos por parte de expertos, muy seguro el resultado o los resultados finales de los exámenes serán los mejores.