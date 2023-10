Sandra Reyes recordó su supuesto encuentro con ovnis: ¿Qué sucedió?

La actriz Sandra Reyes ha participado en novelas como ‘Me llaman Lolita’, ‘Tres Milagros’, ‘Paraíso Travel’ y ‘Verdad Oculta’, entre otras producciones de la televisión colombiana; mientras que en su más reciente participación en el mundo de la actuación la realizó junto al elenco de ‘Rigo’, la historia del ciclista Rigoberto Urán del canal RCN.

La bogotana de 47 años de edad en una entrevista en el programa matutino 'Buen Día Colombia' del canal RCN, reveló detalles sobre un encuentro inusual que tuvo en un momento de su vida, al parecer, con seres extraterrestres.

“Hace mucho me subí a una nave, me llevaron a una nave. En ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta que era real. Pensé que había sido como una especie de sueño y quién me iba a creer”, contó Reyes, mientras daba el contexto de la situación.

La actriz describió a los supuestos ovnis como seres “transparentes” y que, al parecer, algunos de ellos no eran tan agradables. Al tiempo, enfatizó en que “siempre han estado aquí en la Tierra” y sobre el viaje de la nave, manifestó que llegó a lugares con atmósferas inusuales y misteriosos túneles dentro de la Tierra.

“Sé que estuvimos en un lugar que creo que no era la Tierra porque tenía como una atmósfera rara, distinta. No sé. Y nos metíamos como en un túnel dentro de la Tierra. No me acuerdo qué pasó ahí, no lo tengo consciente”, relató Reyes.

Sandra Reyes explicó que su experiencia fue como un viaje astral que realizó en la casa de su madre, por lo cual su cuerpo estuvo inmóvil, su espíritu viajó y logró interactuar con un extraterrestre que le ofreció llevarla consigo.

