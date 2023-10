Evaluna Montaner generó polémica por disfrazarse en Halloween

Los que se mostraron en desacuerdo con su atuendo, le cuestionaron el hecho de que celebre la Noche de Brujas siendo cristiana. "¿Creyendo en Dios, festejaron Halloween?", "Simplemente no es cristiana y ya que siga con su vida, pero no mienta, pues", "Hipocresía total", "Cómo pones a Jesús en el centro de todo y te disfrazas para Halloween", "No entiendo el porqué celebras Halloween si en la vida cristiana no se adora a los difuntos”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación de Evaluna.

La artista no se ha pronunciado hasta el momento sobre las críticas que recibió por cuenta de su última publicación, aunque ya tiene acostumbrados a sus seguidores a mantenerse alejada de las polémicas y hacer caso omiso a este tipo de comentarios.