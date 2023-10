La actriz Ione Skye reveló última conversación con Matthew Perry

La muerte de Matthew Perry despertó conmoción a nivel mundial y tras conocerse dicha noticia, un sinnúmero de celebridades enviaron mensajes de solidaridad a la familia del actor quien interpretó a Chandler en Friends.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz Ione Skye quien protagonizó junto a Perry la película ‘A Night in the Life of Jimmy Reardon’ en 1988, reveló la última conversación que tuvo con el actor quien murió el 28 de octubre.

La famosa de 54 años publicó un carrete de fotos en cuyo contenido aparece de portada junto a Perry y las siguientes fotos son capturas de pantalla de mensajes de texto antes de su muerte.

