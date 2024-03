Sara Uribe confesó que fue estafada por un amigo

“Me ilusionaron con tener una gran empresa, que sería un inversión segura que generaría gran rentabilidad, pero cuando abrí los ojos ya no tenía nada. Mis ahorros se habían ido y sentía que había perdido el tiempo creando mis ingresos. Y esta no es solo mi historia, es la de muchos emprendedores en la que oportunistas y gente poco confiable, abusan sin cesar”, afirmó

“A esta persona la dejé entrar a mi casa, le presenté mi familia, le presenté a mis amigos. Me dio confianza porque me cogió en un momento de debilidad emocional y me prometió el cariño y la lealtad que me faltaban en otros momentos de mi vida”, agregó.

Aunque la modelo no reveló el nombre de la persona que la habría estafado dejó claro que se trata de una persona muy cercana, por lo cual emitió unas palabras de alerta a los usuarios en redes para que no caigan en una situación similar.