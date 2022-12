Detalles sobre la nominación de Jenna Ortega al Globo de Oro por Merlina

La actuación de Jenna Ortega, de tan solo 20 años, en el papel protagónico ha sido motivo de conversaciones entre la crítica, la prensa internacional y la audiencia. No le han faltado los halagos al trabajo de la intérprete.

Tanto ha llamado la atención lo hecho por la joven de ascendencia mexicana que fue nominada al Globo de Oro a Mejor Actriz en una serie de comedia o musical.

De esta manera, Ortega concurrirá en la categoría con otros talentos como Selena Gómez (Only Murders in the Building – Star+), Kaley Cuoco (The Flight Attendant – HBO Max), Quinta Brunson (Abbott Elementary - Warner Bros. Television) y Jean Smart (Hacks – HBO Max).