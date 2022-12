“He tenido una carrera envidiable, pero todo acaba”: Gary Oldman

A su vez, con más de 70 largometrajes protagonizados en la industria del entretenimiento de primer nivel, el galardonado artista ve en retrospectiva lo que ha sido su trayectoria. Sus logros, sus aciertos, el paso del tiempo e incluso sus fallas.

“Estoy más arrugado ahora, ya he pasado por muchas cosas. Miro a atrás y veo las horas y horas de maquillaje o producción que he vivido. Ha sido algo hermoso. Supongo que debo saber disfrutarlo hasta cierto punto, para luego decir adiós. Debo seguir siendo muy paciente. Ha sido un alivio interpretar a este personaje en este momento de mi carrera porque tiene mucho de mi propia voz y al ser tan real me da la libertad de ser yo, no tener que venir a convertirme en alguien más con maquillaje por semanas y cosas así. A la final, todos sabes que ya llevo mucho tiempo aquí”, relató en diálogo con esta Casa Editorial.

Finalmente, fue autocrítico y señaló: “He tenido una carrera envidiable, pero las carreras caen, y tengo otras cosas que me interesan además de la actuación”, dijo. “Cuando eres joven, piensas que vas a poder hacerlo todo, luego pasan los años”.

El hombre que ya ha vivido más de seis décadas fue bien directo y aseveró que no quiere ser un actor activo cuando tenga 80, por lo que ve justo retirarse después del final de Slow Horses. Una leyenda más dirá adiós.