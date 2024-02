¿Es difícil trabajar con Andrea Valdiri? Esto fue lo que reveló su empleada

“Lo que aprendí en este matrimonio, es que un matrimonio no es de cuatro ni de cinco. Un matrimonio es de dos personas y las decisiones se toman entre las dos personas. Yo pa’ qué carajo voy a mandar a sus hogares mensajes negativos, de problemas. Hay mucha basura en redes sociales, hay mucho problema en nuestro país, en nuestros hogares. Tú te imaginas yo tirando toda mi mier*** a ustedes, no machi, no va", dijo la barranquillera al momento de confirmar su distanciamiento con el cucuteño.

Y agregó: “Terminé mi relación bien, porque yo lo respeto, él me respeta. Seguimos trabajando juntos”.