Salchipapa, otro plato en ‘crisis’ por el precio de la papa

Desde las primeras semanas del 2022 se ha presentado un alza en los precios de los alimentos de la canasta familiar. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) la variación mensual de los precios durante el mes de enero fue de 1,67 %.

Según el Dane, la inflación analizada en enero de 2022 se sitúa en 6,94 %, una de las cifras más altas en los últimos cinco años, y continuará jalonada por el sector de alimentos y bebidas.

Ante este panorama, se ha presentado un duro golpe al bolsillo de los colombianos que han visto un alza contundente en los productos alimenticios.

El sector de restaurantes y venta de comidas rápidas, también ha sido afectado debido a dicho incremento en los alimentos, lo cual ha ocasionado un aumento en el precio del producto final como el tradicional “corrientazo” y hasta la ‘codiciada’ salchipapa.

Hezir Gómez, propietario de un restaurante de comidas rápidas, indicó a EL HERALDO que después de la pandemia no ha podido recuperar el ritmo de trabajo y ventas , por el aumento de productos como la carne y el pollo, motivo por el cual debió subir el precio de sus productos para mantener la calidad que prefieren sus clientes.

Otra de las medidas a las que se vio obligado por la caída en las ventas fue la reducción de personal.

“Me he puesto en la tarea de subir los precios para poder ver un poco las ganancias, pero no me ha dado el resultado, ya que las ventas han bajado, tenemos poca visita de los clientes. Además, los comensales se han quejado y he tenido que reducir personal por los altos costos de los insumos”, señaló Gómez.

“Los precios he tenido que aumentarlos dos veces en el año por el aumento de los insumos. La salchipapa de pollo, por ejemplo, estaba a un precio de 12 mil pesos en 2021, ahora está en 14 mil pesos”, agregó.

Paola Hernández, vendedora de comidas rápidas, indicó que otros productos como el queso, embutidos y papas precocidas, también impactan en el valor de los productos que ofrece.

“En estos últimos 3 meses nos hemos visto muy afectados debido a que muchos alimentos están escasos y muy costosos; por ejemplo de la papa precocida, compraba la caja por 5 a $57.000, hoy en día está a $76.000, las carnes frías de las marcas tradicionales no se encontraban en el mercado y nos tocó cambiarnos a otras marcas y los clientes sentían el cambio y no les gustaba, el queso costeño está a $ 11.000 la libra, el queso mozarella en bloque está $ 45.000”, indicó Hernández

También, la comerciante destacó que disminuir las cantidades en los productos es perjudicial porque los clientes notan la diferencia, además se quejan por los precios.

Además, afirma que sus ventas han disminuido en comparación con el 2020, por lo que debió reinventar su menú para sostener el negocio de comidas rápidas.

“La salchipapa sencilla costaba $6.000, ahora está en $7.000, la salchipapa con pollo antes costaba $12.000, ahora $16.000; pero productos como la pizza ‘Caprichosa’ pasaron de $49.000 a $58.000”.

“¿Han disminuido las ventas en comparación a dos años atrás? Sí, y más cuando realicé cambio de menú, mientras los clientes se adaptan a los nuevos costos”, puntualizó.