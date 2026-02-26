El precio del dólar en Colombia para este jueves 26 de febrero inició con un promedio de $3.731, lo que representó un incremento de $27 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.703,69.

La divisa estadounidense sigue marcado por la volatilidad mientras los mercados financieros siguen creyendo casi unánimemente que las tasas de interés estadounidenses no se moverán en la próxima reunión de la Reserva Federal.

Los analistas económicos manifiestan que se mantiene la incertidumbre sobre cómo responderá el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la sentencia de la Corte Suprema del 20 de febrero que anuló sus aranceles de emergencia.

Hay que recordar que el tipo arancelario de Estados Unidos para algunos países aumentará a 15% o más desde 10% impuesto recién, dijo el miércoles el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, sin nombrar a ningún socio comercial específico ni dar más detalles.