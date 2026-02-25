El precio del dólar en Colombia para este miércoles 25 de febrero inició con un promedio de $3.706, lo que significó un leve aumento de $3 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.703,28.

La divisa estadounidense se mantiene en la parte alta de su rango táctico, mientras los inversionistas evalúan el impacto de una nueva carga tributaria en Colombia y el tono desafiante del presidente Donald Trump en su discurso del Estado de la Unión.

A nivel local, se encuentra la expedición de cinco decretos de emergencia para atender la crisis climática en ocho departamentos del país. Lo que más ha llamado la atención de los mercados es el decreto 0173 de 2026, que establece un impuesto extraordinario al patrimonio para personas jurídicas.

Así, a las empresas con patrimonio líquido igual o superior a los $10.454 millones (200.000 UVT) al 1 de marzo de 2026 se aplicará una tarifa general del 0,5 %, pero será del 1,6 % para el sector financiero y las empresas extractivas (carbón y petróleo).

Este nuevo gravamen busca financiar la reactivación productiva en las zonas afectadas, pero genera una nueva variable de presión sobre el flujo de capitales corporativos.