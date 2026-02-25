El Ministerio de trabajo publicó anoche un proyecto de decreto para trasladarle a Colpensiones más de 25 billones de pesos de las cuentas de ahorro individual de los trabajadores que se acogieron a la ventana de oportunidad de traslado prevista en el Art. 76 de la reforma pensional (ley 2381 de 2024). Dichos recursos son administrados por las AFP.

De acuerdo con el gremio Asofondos, el proyecto de decreto, contrariando lo que dice expresamente la Ley 2381 de 2024, exige que las AFP (Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia) giren a Colpensiones, en 15 días después de que sea expedido el decreto, los saldos de las cuentas de ahorro individual de estos colombianos que han aprovechado esta ventana. De esta forma, el gobierno podría utilizar los ahorros pensionales en una forma que no está prevista en la Ley aprobada por el Congreso de la República.

Indicaron que una de las cosas que se logró en el trámite de la reforma pensional fue la creación de un fondo público pensional, administrado por el Banco de la República, para garantizar el pago futuro de las pensiones que se otorguen bajo la Ley 2381, es decir, que tales recursos deberían ser ahorrados y tendrían como único destino el Fondo de ahorro del pilar contributivo, que respalda las pensiones públicas en el largo plazo.

El artículo 76 de la Ley 2381 es claro en definir la vocación de ahorro de estos recursos: “Los valores contenidos en las cuentas de ahorro individual de las personas que hagan uso de este mecanismo [ventana de oportunidad de traslado] seguirán siendo administradas por las Administradoras de Fondos de Pensiones hasta el momento en que se consolide la pensión integral de vejez o la pensión de vejez del régimen anterior”, señaló Andrés Velasco, presidente de Asofondos.

En ese sentido, agregó que por lo que tales recursos deben permanecer en los fondos de pensiones hasta el momento en que se consolide la pensión de quienes hagan uso de la oportunidad de traslado y, cuando eso suceda, esos valores deben ser trasladados al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, según lo obliga el Art. 24 de la Ley 2381. A la fecha, más de 118 mil afiliados a los fondos de pensiones han optado por esta ventana y sus saldos llegan a más de $25 billones.

Velasco expresó que “dicho decreto busca que las AFP giren a Colpensiones más de 25 billones de pesos, para usarlos de manera contraria a lo que ordena la Ley, lo cual implica que se liberarían recursos del presupuesto general de la nación por un monto equivalente y una afectación del ahorro pensional que se quiso preservar en la reforma pensional de la Ley 2381, agravando aún más la sostenibilidad futura de esa reforma y de las finanzas públicas”.

El gremio manifiesta su preocupación por los cambios a la ley que generaría dicho decreto y hace un llamado al Ministerio de Trabajo y a los demás actores del sistema para que se revise con detalle esta iniciativa que a todas luces resulta inconveniente.