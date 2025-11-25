La industria automotriz eléctrica en Colombia está en auge con la llegada oficial de Tesla al país, pero ahora Toyota, estudia lanzar en el mercado nacional su nuevo sedán eléctrico BZ7, un modelo pensado para competir de frente con la marca de Elon Musk.

El movimiento ocurre justo después de que Tesla inaugurara su primer centro de experiencia en Bogotá, donde anunció precios desde los 109 millones de pesos para su modelo más básico.

Por eso, llega la nueva BZ7 que no es un sedán convencional. Con sus 5,13 metros de longitud, casi 2 metros de ancho y una distancia entre ejes de 3,02 metros, entra directamente al territorio de los sedanes eléctricos premium.

Toyota bZ7: new official interior pics. Huawei OS, Momenta ADAS, Yamaha sound. It has everything!



The Toyota bZ7 is a new rear-wheel drive electric fastback sedan for the Chinese market. It is manufactured by GAC-Toyota.



We have new official photos of the interior, showing a… pic.twitter.com/zVPIVWKF8o — Tycho de Feijter (@TychodeFeijter) November 25, 2025

En el apartado técnico, Toyota incorporó un motor eléctrico desarrollado en conjunto con Huawei, capaz de generar 207 kW (278 hp) y alcanzar velocidades cercanas a los 180 km/h. El modelo se ofrecería con dos baterías.

¿Cuánto podría costar en Colombia la Toyota BZ7?

Si Toyota da luz verde a su llegada, la BZ7 aterrizaría con un precio estimado entre 115 y 130 millones de pesos, dependiendo de impuestos, configuración y costos logísticos. Con ese valor, competiría directamente con los modelos de entrada de Tesla, que han generado gran expectativa tras su debut en Colombia.

También se habla que este modelo podría ser un punto clave en la transición hacia la electromovilidad en Colombia.