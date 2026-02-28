Con Guillermo Paiva y Luis Fernando Muriel encabezando el ataque, Junior se enfrentará a Jaguares de Córdoba, este sábado, a partir de las 6:20 p. m., en el estadio Jaraguay, de Montería, en la novena jornada de la Liga I.

Alfredo Arias alineará también a Juan David Ríos desde el pitazo inicial junto a Guillermo Celis, Jesús Rivas y Yimmi Chará. No tendrá extremos naturales.

Jhomier Guerrero será el lateral derecho y Jermein Peña se mantendrá en la formación estelar.

El onceno completo de los Tiburones es el siguiente: Mauro Silveira; Guerrero, Peña, Lucas Monzón, Yeison Suárez; Celis, Ríos, Rivas, Chará; Paiva y Muriel.