Yimmi Chará, así como la mayoría de sus compañeros, no estuvo en su mejor día en la caída 1-0 de Junior ante el Deportes Tolima por la segunda jornada del Grupo B de los cuadrangulares semifinales.

El futbolista caleño aseguró que en este compromiso fueron superados y no pudieron tener el balón, lo cual es uno de los fuertes del equipo rojiblanco.

“El equipo tiene una madurez. Sabíamos que no iba a ser un partido fácil. Nos faltó un poco más con el balón. Estamos acostumbrados a tener la pelota y no lo hicimos. Esta clase de partidos se juegan así. El equipo levantó un poco más, trató de llegar un poco más al área rival, pero no con el peligro que estamos acostumbrados a llegar”, expresó en rueda de prensa.

Eso sí, el deportista vallecaucano manifestó que no negaron gota de sudor y que ahora tendrán que buscar un buen resultado en Manizales, el próximo miércoles ante Once Caldas.

“El esfuerzo fue al máximo. Estos partidos son así, de alta intensidad. En el trámite del juego, uno quiere salir jugando, pero a veces no se puede por la presión del rival. Ellos presionaban bien arriba, nosotros intentábamos, pero una cosa es verlo desde afuera y otra en el terreno. Con el desgaste, el pasar de los minutos, hay muchas situaciones que no son fáciles controlar. No es un jugador, somos 11, porque si uno no está bien, los otros tenemos que tratar de que no se vean tan mal las cosas. Tenemos un partido más difícil en tres día y si queremos y pretendemos seguir vivos hay que ir a sacar un buen resultado”, concluyó.