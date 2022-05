Médica “no recuerda” si atendió a la que sería la víctima de Sebastián Villa

Dictamen que se le suma a las fotografías presentadas por la denunciante en la que se evidenciarían los golpes que recibió, así como unas conversaciones que señalan la total conciencia del jugador Sebastián Villa sobre el abuso que habría cometido.

En uno de los chats sumados a la evidencia, se ve a la mujer con quien tenía una relación sentimental, relatarle los abusos que le propinó la noche anterior. Y este le responde: “Yo sé que tú me quieres. No vayas a hacer nada raro mi vida, que tú sabes que no puedo dar de qué hablar. Hágalo por mi familia. Yo soy el pan de cada día”.