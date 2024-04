Así fue la goleada 4-2 del Medellín sobre César Vallejo en Copa Sudamericana

El colombiano Deportivo Independiente Medellín (DIM) venció este miércoles por 4-2 al peruano César Vallejo en la segunda fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana para reponerse del resbalón ante Always Ready en el debut y ponerle presión a la escuadra peruana con su segunda caída en el torneo.



En el estadio Atanasio Girardot y ante 9.610 espectadores, el Poderoso salió a arrollar a su rival y consiguió someterlo pronto aprovechando a sus jugadores rápidos en ataque para crear las primeras situaciones cerca del arco custodiado por Carlos Grados, al que le tocó sufrir los tantos de John Vásquez en los minutos 12 y 23 ante el mal comportamiento defensivo de sus compañeros.



Con el Poeta adormecido, el DIM construyó una gran acción colectiva que terminó en la asistencia de Ánderson Plata tras sacarse de encima a Johan Madrid para darle paso a la maniobra de Vásquez en el área, donde pudo definir ante la pasividad de Gerson Barreto.



Los colombianos no sacaron el pie del acelerador y activó a Brayan León, otro de los veloces delanteros, al que Edgar Benítez alcanzó a neutralizar en una primera incursión, pero después eso estragos en el área y provocó una falta de penal de Barreto que le permitió a Vásquez concretar su doblete al vencer con potencia a Grados en el cobro.



Con el 2-0 y un dominio absoluto, parecía estar más cerca el local del tercero que el equipo de Trujillo del descuento, hasta que Pierre Da Silva logró romper luego de que Paolo Guerrero se metiera en el partido con la ayuda de Benítez.



A partir de esa acción, al minuto 35, despertó el visitante y empezó a hacer méritos para acortar la distancia.



Los dirigidos por Guillermo Salas, derrotados 1-0 por Defensa y Justicia, le fueron sacando la pelota a Medellín y tuvieron tres chances claras, una de ellas con Guerrero aguantando en el área y con el remate de Barrero.



Después de Jairo Vélez el que se iluminó para dejar de Benítez de cara al gol, pero falló en la definición, mientras que Carlos Cabello sí consiguió finalizar bien y el arquero Éder Chaux evitó el descuento.



Pese a que César Vallejo remató mejor la primera parte, empezó de muy mala forma el complemento porque Guerrero se quedó en el vestuario, en un extraña decisión del técnico, y al minuto 47' Brayan León encajó el tercero con un pase largo de Jaime Alvarado y ante la incapacidad para controlarlo de Alec Deneumostier, quien debió ser sustituido por lesión.



Vélez, en medio del bajón por el 3-0, tiró del Poeta y generó dos aproximaciones con un disparo de media distancia y en pelota quieta antes de vivir un nuevo susto con la cuarta anotación de León, anulada por el VAR por fuera de lugar para recargar la energía de los peruanos, que recibieron un envión anímico con el gol de Yorleys Mena al 63.



Tras el gol, vinieron más situaciones para que el portero Chaux destacara con sus paradas, pero finalmente una mano en el área de Jimer Fory le dio a Vallejo el 3-2 con en cobro certero de Vélez al minuto 76 para ilusionarse con el empate y darle un giro al partido, objetivo que no pudo concretar ante la reacción del Medellín con Pablo Lima y Baldomero Perlaza aprovechando las grietas con Ménder García a cargo de la finalización para firmar el 4-2 definitivo al minuto 79.



En la próxima jornada, los colombianos recibirán el 25 de abril en Medellín a Defensa y Justicia, mientras que ese mismo día César Vallejo se medirá con Always Ready en El Alto.