Jesús González, el mejor juez de línea del mundo

Ese fue el primer bloque para construir todo un muro de ilusiones. Sus compañeros del colegio se empezaron a dar cuenta de su talento para arbitrar, y los profesores no dejaban de felicitarlo. El mejor amigo de todos, y el sueño de Elkin González hecho realidad.

“Para nosotros es un gran orgullo. Lo amamos. Su buen rendimiento no solo es en la cancha, también es de los mejores en el colegio. Del top-3 no se baja. No podemos pedir más. Antes, por el contrario, le damos gracias a Dios por darnos este niño tan maravilloso. Solo nos queda apoyarlo cuanto más podamos”, afirmó su padre a EL HERALDO.

El presidente de la Asociación de Árbitros de Fútbol del Atlántico, Jorge Acosta, también se unió a los elogios en medio de todo el legado que va construyendo el pequeño juez de línea.