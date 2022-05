Habló Deisy Maury, la ‘comandante’ de Borré: “El llanto se apoderó de mí”

Deisy no era la única que estaba enfocada en lo deportivo. Su vástago se encontraba mucho más consciente y centrado en sus objetivos. Ella cree que es algo que vino en su ADN y se lo admira tanto que le pide al periodista de EL HERALDO, con su espontaneidad y desparpajo: “Recálcalo en mayúsculas”…

“Su responsabilidad para afrontar las situaciones en todos los aspectos me la demostró desde pequeñito”, asegura la orgullosa mamá, quien refuerza su afirmación con una anécdota: “Mi niño tenía dos añitos, apenas caminaba y estaba empezando a hablar. Cuando conducía una motico plástica, el mantel de la mesa del comedor se le quedó enganchado en el cacho de la moto, y se ha llevado una frutera decorativa que tenía yo en la mesa. Esa frutera cayó por allá, ¡bang! Explotó. Yo me quedo viendo la cara del papá (Ismael Borré Aguilera) que estaba atendiendo la visita de un compañero de trabajo. Nos miramos todos. A mí me dio esa neura propia de las mamás al ver que el niño hizo un daño. Él apenas tenía uso de razón y se bajó de la motico, la lanzó por allá, se vino caminando hacia mí, me puso sus manitos y me dijo: mamá, pégame”.

“¿No crees que eso desarma a cualquiera?”, pregunta Deisy un poco conmovida.

LA VIDEOLLAMADA. El mismo martes, después de besar la gloria, Borré y su madre no se pudieron comunicar. “Tiene que estar afónico de tanto que ha gritado. Lo comprendo, está en sus festejos, con el cambio de horario, con el acoso de la prensa, seguro me llama ahorita”, le expresó a EL HERALDO, ayer al filo del mediodía.

Dicho y hecho, media hora después de la entrevista con este diario, Deisy recibió la ansiada llamada. Borré, en plena caravana triunfal en Frankfurt, en un carro descapotado, se comunicó con su querida madre.

“¡Acabo de hablar con él!”, revela Deisy en una nueva charla con EL HERALDO. “Está en la celebración en Alemania. Está con los latinos. Nada más se escucha: “¡Colombia! ¡Colombia! ¡Colombia!”.

La alegría que se ha tatuado en el rostro de Borré es puramente futbolística. “No toma alcohol, es demasiado disciplinado”, afirma su madre.

“Una vez que vino de Cali, estaba ese calor de Barranquilla llegando a los 40 grados, y yo me estaba refrescando con una cerveza. Se la ofrecí y me dijo: no, mami, yo no puedo tomar eso. Solo tenía 17 años en ese entonces. Estaba enfocado en lo que quería. Y ahora es más maduro. Es un deportista de alto rendimiento que se ha cuidado mucho. Yo me le quito el sombrero. Tiene claro qué es bueno y qué no. Eso es lo que me gusta de él”.