Continúa la polémica. No paran los dimes y diretes tras un presunto acto de racismo del argentino Gianluca Prestianni contra el brasileño Vinícius Junior, en el partido de Liga de Campeones que el Real Madrid le ganó 1-0 al Benfica de Portugal, en Lisboa.

Leer también: Kompany contra Mourinho: “Su actitud contra Vinicius fue lo más grave”

En medio de las acusaciones de uno y otro lado, una voz sudamericana, la del excancerbero paraguayo José Luis Chilavert, entró en la controversia y disparó con todo contra ‘Vini’ y su compañero de equipo Kylian Mbappé, quien se solidarizó con el carioca y testificó que Prestianni sí lo llamó “mono” en cinco oportunidades.

“Lo que he visto es muy claro, el número 25 ha dicho cinco veces a ‘Vini’: eres un mono”, atestiguó el francés para luego clamar por erradicar este tipo de comportamientos en el mundo del fútbol y proyectar una imagen más ejemplar, digna y humana a las nuevas generaciones.

“Tenemos que ser ejemplos para todos los niños que nos miran”, afirmó el estelar futbolista galo. “Un jugador así no merece jugar más la Champions. Esperamos que UEFA haga cosas y no diga que no pasa nada. Es un caso grave”, agregó.

Leer también: Pep Guardiola: “El racismo se soluciona en las escuelas, hay que pagarle más a los profesores”

Chilavert, en diálogo con el periodista Daniel Avellaneda para Radio Rivadavia, de Argentina, consideró que Mbappé es el menos indicado para referirse a esta situación y exigir una conducta modélica. “¿Mbappé qué puede decir? Él habla de valores, todo eso, y él vive con un travesti. No es normal. Que cada uno pueda hacer de su vida lo que quiera, pero un hombre no es normal que viva con un travesti. Para eso hay mujeres. Lo mejor que uno puede tener al lado es una mujer”, expresó Chilavert.

Leer también: ¡Junior vuelve al FC26!

El guaraní recalcó que en esta polémica, que se encuentra bajo investigación de la UEFA, él respalda al jugador argentino de 20 años de edad. “Yo me solidarizo con Prestiani. ¿Por qué? Vinícius es el primero que va e insulta a todos. Y uno mira la cámara donde dice: ‘cagón, cagón’. Se lo repite a Prestiani”.

El exjugador paraguayo, José Luis Chilavert:



"Yo me solidarizo con Prestianni. Mbappé habla de valores. ¿Qué puede hablar? Vive con un travesti".



"Eso no es normal. No es normal vivir con un travesti. Para eso está la mujer".



pic.twitter.com/QwaVq2uNyS — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) February 19, 2026

El legendario excuidapalos, que durante toda su existencia ha protagonizado todo tipo de controversias, insistió en defender al gaucho, y rechazó descarnadamente la petición que hizo Mbappé a la Uefa de impedir que vuelva a jugar en la Champions.

Leer también: James, negocio garantizado

“Tienen que protegerlo. ¿Por qué van a sancionar a Prestianni? Si lo hacen dan lugar a que la colectividad gay, lesbiana y compañía sea el ejemplo a seguir. No. El fútbol es un rectángulo donde juegan hombres. Antes nos decíamos de todo. Desde que pusieron el micrófono, el video y todo eso, el fútbol está amariconado”, sentenció.

Las fuertes palabras y acusaciones del paraguayo siguieron sobrepasando los límites del respeto cuando llamó “mono” a Vinicius, aunque no completó la palabra al expresarla. “Ahora quieren sacrificar a Prestianni, si el primer insulto vino del lado del mo, de Vinícius, que es de piel negra”.