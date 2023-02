El Barça explicará el caso Negreira y Joan Laporta responde duramente a Tebas

"No es sorprendente. Ya nos habían avisado que Tebas estaba detrás de una campaña reputacional contra el FC Barcelona y contra mí", dijo Laporta en un comunicado institucional realizado en el gol sur del Spotify Camp Nou ante los medios de comunicación.

"Tebas sigue con su obsesión con el Barça y su fobia con nuestro club", sentenció el mandatario azulgrana. Y recordó: "En 2005, como vicepresidente del Alavés, puso una denuncia para que Messi no jugara con el Barça". Ahora Laporta dice que Tebas "no perdona que el FC Barcelona no haya suscrito el acuerdo con CVC" ni que esté "en la Superliga".

Por otro lado, advirtió que "quien intente perjudicar la imagen del FC Barcelona y aminorar su historia tendrá una respuesta contundente por parte de la entidad".

En este sentido, lamentó "profundamente que se estén produciendo filtraciones constantes de una causa que está en una fase de investigación por la fiscalía y que entendemos que debe tener la máxima custodia".