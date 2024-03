“Hinojoza juega bien, pero tiene que moverse más”: Julio Comesaña

R.

Salí de los días habituales que tenía cuando estaba trabajando, de tener compromisos, los de la cancha, los de viajar, los de la concentración, atender llamadas telefónicas, entrevistas, es decir, siempre adaptando los temas familiares y personales a los tiempos que mi trabajo me dejaba. Ahora no. Me levanto a las 5:30 a.m. y me voy para el gimnasio, y si no tengo ganas, hago ejercicio acá en el edificio, voy a la piscina. Ahora elijo lo que quiero hacer. Sin embargo, salgo menos. Yo me quedo acá en la casa, me gusta leer, tengo muchas cosas atrasadas que no podía leer por el trabajo, y leo fundamentalmente entrenamiento de fútbol, veo televisión, partidos que me interesan. Escribo algunas cosas también con respecto a los temas del fútbol. He leído bastante sobre formación de juveniles.