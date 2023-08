“Colombia tiene jugadoras increíbles”, dice el entrenador de Marruecos

El timonel dijo que no sabe si la inexperiencia ha pesado en su combinado, pero aseguró que intentarán con todo lograr la clasificación.

“Es cierto que tenemos falta de experiencia y lo tuvimos ante Alemania. Tenemos la capacidad de enfrentar equipos más fuertes, esa es la magia en los mundiales y vamos a hacer lo mejor posible. No creo que la falta de experiencia podría tener algo importante en esto, a menos que no pongamos lo mejor que tenemos. Haremos lo posible para ganar, pero la falta de experiencia no es lo más importante”, declaró.

Por último, el estratega no quiso compartir el equipo titular que colocará para enfrentarse a las dirigidas por el técnico Nelson Abadía.

“Nuestra formación y equipo está completo, pero vamos a tomar decisiones finales por cansancio y vamos a revaluar. Como lo dije antes todas están aptas para jugar no hay que olvidar que jugamos 3 días atrás. Queremos ver cómo están en el entrenamiento de esta tarde. Todo depende de lo que les quiera pedir frente a Colombia. Lo más importante es tener a todo el equipo disponible”, concluyó.

