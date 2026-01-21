Los mejores tenistas del mundo en la categoría Junior se darán cita en el Complejo Distrital de Raquetas María Fernanda Herazo, escenario que será sede del torneo J300, conocido como el Mundial Juvenil de Tenis.

El certamen comenzará el próximo 24 de enero con la fase de clasificación o qualy, mientras que el cuadro principal se pondrá en marcha el lunes 26 de enero, con la participación de 32 damas y 32 varones.

En la rama masculina, el principal favorito al título es el estadounidense Michael Antonius, actual número 14 del ranking mundial Junior. Junto a él estarán el brasileño Pedro Henrique Chavalgoity, ubicado en el puesto 50 de la clasificación, el paraguayo Álvaro Frutos, número 66 del mundo, y el canadiense Benjamín Azar, clasificado en la casilla 68.

Por Colombia, el mejor ubicado en el ranking mundial es Alejandro Castellanos, representante de la Liga de Tenis del Casanare, quien ya participó en la edición anterior del torneo en Barranquilla. También dirán presente Lucas Velasco, de Risaralda, y Nicolás Barros, de Bogotá, entre otros jugadores nacionales.

En la competencia femenina, la estadounidense Welles Newman se perfila como la mejor clasificada, al ocupar el puesto 49 del ranking mundial Junior. La brasileña Pietra Rivoli, número 69 del mundo, y la estadounidense Margaret Shons, ubicada en la casilla 78, también aparecen entre las jugadoras destacadas del certamen.

Las principales representantes colombianas serán las vallecaucanas María Isabel Suárez y Emanuela Lares, además de la bogotana Mariana Pinzón.

La presencia de tenistas de la Costa Caribe estará encabezada por los barranquilleros Chetán Vásquez y Mateo González, quienes lograron su clasificación en un torneo organizado por la Liga de Tenis del Atlántico, al igual que la cartagenera María Gabriela Baena.

Ayer se realizó la presentación oficial del torneo en el Hotel Dann Carlton. La organización confirmó que la entrada para el público al Complejo de Raquetas María Fernanda Herazo será completamente gratuita durante toda la competencia.