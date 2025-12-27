La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (ACOLFUTPRO) manifestó su rechazo categórico a las recientes decisiones adoptadas por la asamblea de la Dimayor, entre ellas la reducción del número de futbolistas inscritos por club de 30 a 25, medida que, según la organización, deteriora las condiciones laborales de los jugadores profesionales en el país.

De acuerdo con el comunicado emitido ayer, ACOLFUTPRO advirtió que la modificación del reglamento generaría desempleo directo para cerca de 180 futbolistas, quienes perderían su fuente de ingresos. Por esta razón, el gremio solicitó al Ministerio del Deporte no aprobar la medida, al considerarla violatoria de los derechos fundamentales de los jugadores.

La asociación también señaló que la reducción de cupos afecta de manera directa a los clubes que participan en torneos internacionales organizados por la Conmebol. Hasta ahora, dichas instituciones podían inscribir hasta 35 futbolistas, pero con el nuevo reglamento contarían con diez jugadores menos para afrontar calendarios exigentes a nivel continental.

Asimismo, ACOLFUTPRO alertó sobre una práctica que considera irregular y riesgosa: mientras se limita el número de futbolistas profesionales inscritos, la Dimayor permite la participación de jugadores sub-20 sin contrato laboral ni afiliación a la seguridad social.

🚨 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 | La @Dimayor impone un calendario que vulnera acuerdos colectivos y derechos laborales, reduciendo el tiempo de descanso y preparación.

Esta decisión golpea directamente la salud física y mental de los futbolistas.

➡ https://t.co/Ovs7vGikj3… pic.twitter.com/1cdWrQfnb1 — ACOLFUTPRO (@acolfutpro) December 9, 2025

En el comunicado, el gremio recordó además el incumplimiento de acuerdos previamente firmados con la Dimayor en relación con el calendario de competencia. Según lo pactado, los torneos debían finalizar el 14 de diciembre; sin embargo, cuatro equipos terminaron su participación los días 16 y 17, y algunos clubes continuaron entrenando después de esas fechas, afectando el derecho al descanso de los futbolistas.

“La falta de respeto por los compromisos adquiridos y la ausencia de garantías para un descanso real exponen a los jugadores a sobrecargas físicas y lesiones”, señaló la organización, que también cuestionó la improvisación en la planificación de los calendarios y la ausencia de pretemporadas adecuadas.

En la segunda parte del comunicado, ACOLFUTPRO denunció otras irregularidades en el fútbol profesional colombiano, como la permanencia de clubes en primera división pese a adeudar salarios y seguridad social, la no aplicación de la licencia de clubes, la falta de sanciones por incumplimientos en seguridad y convivencia, y la programación de partidos en escenarios que no cumplen requisitos mínimos de infraestructura o en horarios que ponen en riesgo la salud de los jugadores.

Finalmente, la asociación reiteró que los futbolistas profesionales son los principales protagonistas del espectáculo y exigió respeto, condiciones laborales justas y un trato acorde con la dignidad de la profesión. ACOLFUTPRO aseguró que continuará denunciando las decisiones que considere arbitrarias y defendiendo los derechos de sus afiliados.