Caimanes de Barranquilla remontó una diferencia de siete carreras para imponerse en diez entradas ante Vaqueros de Montería por 11-9, en el estadio 18 de Junio, en lo que fue su primer duelo en entradas extras en el campeonato.

Leer también: El partido en EE. UU. entre Egipto e Irán en el Mundial 2026 celebrará el Orgullo LGBTQ+

Triunfo que le sirvió para mejorar su cuenta de ganados y perdidos a 6-1 y reforzar su liderato en el torneo.

La victoria se la acreditó el relevista David Lorduy, quien vino a lanzar en la novena entrada, tirando el capítulo completo sin permitir hits ni carreras, pero otorgando una base por bolas, situación que solventó gracias a un dobleplay por la ‘vía 34’.

El derrotado fue el relevo de los sinuanos Jorge Herrera, quien en la décima entada recibió tres carreras, lanzando tan solo un tercio de capítulo (0.1), donde recibió un doble, ponchó a un rival y entregó una base por bolas.

Leer más: Colombia es el campeón de los Juegos Bolivarianos

El candado al juego lo puso Emilker Guzmán, quien recibió una carrera (la de la norma del corredor fantasma), pero que cerró el décimo capitulo sin recibir imparables ni dar transferencia a los corredores.

El momento crucial del juego llegó en la novena entrada, cuando los bates saurios lograron producir cinco anotaciones para emparejar la pizarra, tras un partido que empezaron ganando en la primera entrada por una rayita pero que Vaqueros volteó gracias a un rally de cinco anotaciones en la tercera y tres más en la cuarta. En la séptima los reptiles habían anotado dos para el 8-3.

En el epilogo del juego, en situación de dos outs, con la pizarra acortada a 8-6 (tras haber marcado tres previamente en ese mismo capítulo) y corredores en segunda y tercera, en jardinero izquierdo Andrés Villafañe engarzó un batazo que se fue al fondo del jardín derecho para configurar un doble que limpió las bases y dejó las acciones igualadas 8-8 en la parte alta de la novena.

Leer también: Daniel Muñoz se lesiona y es baja de última hora con el Crystal Palace

Ya en la décima entrada, un doble de Leandro Emiliani llevó hasta la registradora a Juan García para marcar la novena. Acto seguido, Michael Arroyo recibió base por bolas intencional. Ahí, Júnior Franco negoció tiquete para poner a Arroyo en segunda y dejar en la antesala a Emiliani, con bases llenas.

Juan Fernández fletó a este último con un elevado de sacrificio a la izquierda para despegarse por dos de ventaja y avanzar a los corredores en las almohadillas en pisa y corre.

Finalmente, una roleta de Ricardo Céspedes a segunda le dio tiempo necesario a Arroyo para que se colara hasta la registradora para la anotación del 11-8.

Para la baja de la décima, Emilker Guzmán entró a taponar desde la lomita, y aunque recibió una carrera, su desempeño fue suficiente para ponerle fin a las acciones y llegar a la sexta vitoria del torneo.

Por Caimanes se destacó Juan Fernández de 5-2, con tres empujadas y una anotada. Andrés Villafañe de 4-2, con un doble, dos empujadas y una anotada. Leandro Emiliani de 3-1, con un doble, una empujada y dos anotadas. Shalin Polanco de 2-1, con un doble, tres bases por bolas y una empujada.

Caimanes volverá a la acción este martes cuando reciba en el estadio Édgar Rentería a Tigres de Cartagena, desde las 7:00 de la noche.