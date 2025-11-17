A 206 días del inicio del Mundial 2026, el panorama europeo entra en su recta final. Con Portugal y Noruega recién asegurados en la próxima Copa del Mundo, este lunes se disputará una jornada determinante en las Eliminatorias UEFA, donde aún quedan cupos disponibles para completar las 48 selecciones participantes.

El torneo que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México todavía espera por los últimos clasificados del fútbol europeo.

Por eso, seis compromisos definirán el futuro de las doce selecciones que siguen en carrera: República Checa, Gibraltar, Malta, Polonia, Irlanda del Norte, Luxemburgo, Alemania, Eslovaquia, Montenegro, Croacia, Países Bajos y Lituania.

Hasta ahora, cinco selecciones europeas ya aseguraron su presencia en la cita mundialista: Croacia, Francia, Inglaterra, Noruega y Portugal.

La fecha de este lunes 17 de noviembre será clave, especialmente por el duelo entre Alemania y Eslovaquia en Leipzig, un choque directo en el que el vencedor obtendrá su boleto al Mundial. Al mismo tiempo, Países Bajos llega con una ventaja cómoda y solo necesita sumar un punto para confirmar su clasificación.

