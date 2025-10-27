El inglés Lando Norris (McLaren) ganó este domingo el Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde le arrebató el liderato del certamen -con un punto de ventaja- a su compañero, el australiano Oscar Piastri, que acabó quinto una carrera que el tercer aspirante al título, el cuádruple campeón neerlandés Max Verstappen (Red Bull) concluyó tercero.

Leer también: Dodgers vs. Azulejos: todo listo para el tercer juego de la Serie Mundial

Norris, de 25 años, logró su décima victoria en la F1 -la sexta de la temporada- al ganar en la capital mexicana, en la que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue segundo y el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), tercero; en una carrera que acabó con el coche de seguridad virtual activado a causa de la retirada, en la penúltima vuelta, del español Carlos Sainz (Williams), que corrió idéntica (mala) suerte que su compatriota el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin), retirado en la trigésima sexta de las 71 vueltas.

El inglés lidera ahora con 357 puntos, uno más que el australiano, a falta de cuatro carreras largas y dos pruebas sprint. ‘Mad Max’, perjudicado por el ‘virtual safety car’ final -cuando estaba dando alcance a Leclerc-, es tercero, a 36 unidades de Norris; después de una carrera que el argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó decimosexto.

El británico Oliver Bearman (Haas) logró el mejor resultado desde que corre en la F1 al acabar cuarto, un puesto por delante de Piastri; que relegó al sexto y al séptimo puesto a los Mercedes del joven debutante italiano Andrea Kimi Antonelli y del inglés George Russell.

Leer más: Luis Javier Suárez sigue marcando con el Sporting de Lisboa

Verstappen les había metido el miedo en el cuerpo a los McLaren (escudería que en Singapur revalidó de forma matemática el título de constructores), con tres triunfos y un segundo puesto en los anteriores cuatro Grandes Premios, además de su victoria en el sprint de Austin (EEUU) -que abandonaron, tras tocarse, los dos pilotos de Woking-. Y el viernes aumentó la presión, con el mejor tiempo en los entrenamientos; recordando que el Mundial ya no era sólo cosa de dos.

Sin embargo, Norris llamó a la calma (al menos a la suya propia) el sábado, cuando, tras ser el más rápido en el último libre, firmó su decimocuarta ‘pole’ en la Fórmula Uno, la quinta del año y la primera desde el Gran Premio de Bélgica. Relegando a los otros puestos de honor a los dos Ferrari: Leclerc -que busca aún su primera victoria del año- salía segundo y el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton -que a pesar de haberse anotado el sprint de Shanghái (China) no ha subido aún al podio- tercero. Antes de concluir octavo.

‘Mad Max’, que el viernes había quedado insatisfecho con sus tandas largas, configuró el Red Bull con miras a la carrera y en detrimento de un mejor resultado en la calificación; y salía quinto: entre los dos Mercedes de Russell y de Antonelli. Y por delante de un desconocido Piastri, que había concluido octavo la cronometrada principal y que sólo gracias a la sanción de Sainz avanzó una plaza para intentar minimizar daños este domingo desde la séptima.

Leer también: En video: Lamine Yamal y Vinícius casi se van a los golpes

Carlos había completado una buena ‘cuali’, pero arrastraba la sanción de cinco puestos en parrilla con la que los comisarios lo penalizaron en Texas, al considerarlo responsable del toque que le dio al coche de Antonelli. De tal manera, el madrileño bajó hasta el duodécimo puesto en parrilla, dos por delante de su compatriota el doble campeón mundial asturiano; en una carrera que Colapinto afrontaba vigésimo, desde el fondo de la formación de salida.

Los primeros quince en parrilla -Alonso incluido- salieron todos con gomas blandas salvo Sainz, los dos Red Bull de Verstappen y del japonés Yuki Tsunoda; y el debutante francés Isack Hadjar (RB). Colapinto y el tailandés Alex Albon, compañero del madrileño -que salía decimoséptimo y acabó duodécimo- fueron los únicos que optaron por el neumático duro.

Un calco en el resultado final en carrera de las posiciones logradas en la crono por los tres primeros del Mundial implicaba que Norris le arrebataría el liderato a su compañero oceánico. Pero la ‘pole’ puede ser un caramelo envenenado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en el que desde la linea de salida hasta la primera de sus 17 curvas hay una recta lo suficientemente larga para que pasen muchas cosas.

Norris, sin embargo, salió bien. Y, aunque lo pasó inicialmente, Leclerc -que a su vez impidió una mejor salida de Sir Lewis- le tuvo que devolver la posición al inglés, ya que lo había rebasado por fuera de pista en la segunda curva. Verstappen arriesgó todo en la salida y se fue largo en la primera; aunque se resistió en cederle el cuarto puesto a Russell. Y nadie le obligó a hacerlo más adelante.

En los muy agitados primeros compases, Bearman fue el que más avanzó, tres plazas -las que perdió Hadjar- y Tsunoda progresó dos; las que cedió Piastri, que era noveno, ocho puestos por detrás de su compañero y gran rival. Y en la sexta vuelta, tras adelantar también a Russell y a Verstappen, Bearman era cuarto con el sorprendente Haas.

Sainz y Alonso -inmersos también en el lío inicial- mantenían sus posiciones de salida en la novena de las 71 vueltas que se dieron este domingo en el circuito de la capital de México. El tercero más corto -por detrás de Mónaco y Zandvoort- y el más elevado (2.285 metros sobre el nivel del mar) del Mundial.

Piastri comenzó una remontada que no fue tan grande como hubiese querido en la 11, cuando dio cuenta de Tsunoda; y Norris lideraba por delante de los Ferrari, con el astro neerlandés rodando quinto, justo detrás de Bearman -más rápido que él con los blandos- y un puesto por delante de Antonelli. Poco después, el debutante brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) -que acabaría ‘rascando’ el último punto en liza, al ser décimo- daba cuenta de Carlos, antes de que a Hamilton, al que se la habían abierto nada menos que tres investigaciones, se le anunciase sanción de diez segundos.

Carlos paró en la 17 e instaló el blando, pero, con problemas en el coche se fue recto en la primera curva tras su regreso a pista, perdiendo un tiempo importante. El que perdía Piastri intentando pasar a Russell, del que no daría cuenta hasta muchísimo más adelante.

En la 21 cambió a medios, en una parada lenta, el doble campeón mundial asturiano. idéntica operación efectuó Hamilton -cumpliendo su sanción- tres giros más tarde, comenzando a olvidarse de subir al podio. Piastri lo hizo una vuelta después, intentando un ‘undercut’ a Russell, que entró un giro después y resistió.

Cuando rodaba decimocuarto, a Sainz le anunciaron sanción de cinco segundos -por haber excedido los límites de velocidad en el ‘pit lane’-, en unos momentos en los que no pocos dudaban en ir a dos paradas en lugar de a una. Algo que acabaron haciendo todos salvo los tres primeros en meta

Norris, rodando como virtual líder del campeonato paró en la 35, tres vueltas después que Leclerc y con casi medio minuto de ventaja sobre Verstappen.

Una después, recién superado el ecuador de la prueba, se retiraba Alonso -quinto abandono del año- por un problema de frenos; y dos vueltas más adelante, ‘Mad Max’ instalaba el blando para llegar con él a meta, cuando Russell pedía un concedido intercambio de posiciones con Antonelli -que devolvería al final- y Piastri era sexto; con Lando en cabeza, por delante de Leclerc y de un Bearman que soñaba con un podio que no llegó, pero que acabaría festejando el cuarto puesto.

Carlos paró de nuevo en la 47 y su carrera quedó del todo arruinada, cuando, de nuevo por irregularidades en el ‘pit lane’ -con el limitador averiado- fue sancionado con un ‘drive through’. Un giro después entraron a garajes Piastri, Antonelli y Hamilton; y una vuelta más tarde lo hicieron Russell y Bearman.

En la 55 Verstappen ya era tercero, a 35 segundos de Norris, que lideraba con 25 sobre Leclerc. Del que se puso a tres segundos el súper-depredador neerlandés a falta de seis vueltas para meta.

El desastre para Sainz se consumó en la penúltima vuelta, cuando acabó su puesta en escena al quedarse parado su Williams; circunstancia que provocó que las últimas dos se dieran con el coche de seguridad virtual instalado, lo que implicaba la prohibición de adelantar, arruinando la que parecía iba a ser la segunda plaza de Verstappen, que completó, no obstante, un nuevo ‘carrerón’.

El ‘virtual safety’ impidió, también, que Piastri lanzase un último ataque final por el cuarto puesto de Bearman, con el que, de consumarse, hubiese mantenido el liderato. Pero el Mundial sigue calentándose; y a Sao Paulo (Brasil), dentro de dos semanas, los dos McLaren llegan separados por un sólo punto; y con el ídolo de los Países Bajos a 36 de Norris, sin renunciar a un quinto título seguido. La emoción está servida.