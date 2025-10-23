Junior llega a esta jornada 17 de la Liga II-2025 con la serenidad que da el deber cumplido. Superó la barrera invisible de los 30 puntos y, con 31 en el bolsillo, respira con la clasificación virtualmente asegurada. El ambiente en el campamento rojiblanco es de confianza, pero también de cálculo: aún restan cuatro fechas para afinar detalles antes de los cuadrangulares, donde comenzará la verdadera lucha por el título.

El equipo rojiblanco encara este tramo final con varios frentes abiertos. Por un lado, busca el anhelado ‘punto invisible’ que premia a los dos mejores equipos de la fase regular; por otro, no descuida la tabla de reclasificación, vital para los cupos internacionales. Pero quizá el objetivo más sensible es el de recuperar a sus figuras. Varios jugadores llegan con la carga de un semestre exigente y molestias musculares que invitan a dosificar esfuerzos sin perder ritmo competitivo.

El impulso anímico también acompaña al ‘Tiburón’. Tres victorias consecutivas, la última con una remontada de esas que levantan al Metropolitano, le devolvieron la confianza a un grupo golpeado por la eliminación en la Copa Colombia. Las críticas, que en algún momento fueron fuertes, hoy suenan más bajas frente a un equipo que ha estado siempre entre los tres primeros de la Liga y que comparte el liderato en puntos con Bucaramanga y Medellín.

Hoy, el destino le ofrece al Junior un duelo con sabor a revancha: volverá a enfrentar al América, su verdugo en la Copa, esta vez en Palmira. ‘El Tiburón’ llega con hambre de revancha y la oportunidad de asestar un golpe doble: mantener su buena racha y complicar el panorama del cuadro escarlata, que lucha por meterse entre los ocho. América, décimo con 20 puntos, se juega la vida; Junior, la oportunidad de reafirmar su poder y encarar los cuadrangulares con el pecho inflado.

Posibles formaciones.

Van la mayoría de titulares

Todo apuntaba a que el técnico Alfredo Arias haría varias modificaciones para este juego teniendo en cuenta el desgaste que han tenido la mayoría de los llamados titulares y que el equipo asume este choque con la tranquilidad estar virtualmente clasificado a los cuadrangulares semifinales de la Liga II-2025. Pero finalmente la semana larga de ‘descanso’ —entre el triunfo (3-2) ante Deportivo Pereira y el duelo frente al América, de esta noche— sirvió para recuperar a varios de esos elementos que arrastran molestias, fatigas o recargas musculares.

Arias recuperó a Jermein Peña, que se perdió los últimos cuatro juegos por lesión, y podrá contar con jugadores como Javier Báez, Guillermo Celis y Guillermo Paiva, que estaban en duda por diferentes molestias. Los que se perderán este juego para darles descanso son Yeison Suárez, Didier Moreno y José Enamorado, este último el jugador más importante del Junior en este segundo semestre. Además, Daniel Rivera será baja por sanción al ser expulsado en el juego ante Pereira.

Se espera que el técnico Arias apele nuevamente a la línea de tres en defensa, o de cinco, sumando a los dos carrileros. En ese orden, estarían en el fondo jugadores como Jhomier Guerrero, José Cuenú, Javier Báez, Jermein Peña y Edwin Herrera, mientras que Celis haría pareja de volantes con Esparragoza. Adelante ‘Tití’ suma crédito para una nueva oportunidad, tras su doblete ante el Pereira.