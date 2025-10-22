Una de esas noches inspiradas de Thibaut Courtois, cuya figura crece hasta convertirse en imbatible, y el esperado reencuentro con el gol de Jude Bellingham, dieron un triunfo por la mínima al Real Madrid ante el Juventus (1-0), en un partido sin gol de Mbappé, sin mejoría en el juego y con carencias defensivas.

Leer también: Cambios en la programación de dos partidos de Junior

Volvió a sonar con fuerza en el Santiago Bernabéu el ‘Hey Jude’ de The Beatles meses después. No marcaba Bellingham en su casa desde el 1 de abril y su irregularidad tras la operación de hombro a la que sometió en verano, comenzaba a generar ansiedad. Su cita con el gol se produjo en el mejor momento para sostener el pleno de victorias en tres jornadas de la Liga de Campeones en un partido estelar de Courtois.

El primero de los clásicos de la semana madridista le planteó al Real Madrid un partido que trabajar para extender su buena dinámica de resultados. Poco propicio para mejorar su juego por la falta de espacios y las limitaciones que impuso el Juventus. Defensa de cinco. Tres centrales con dos mediocentros cercanos. Un examen a la paciencia.

Le añadió el conjunto italiano, que atraviesa un momento de duda en mala racha de resultados, acierto en la transición cuando corrió en el arranque y encontró espacios. Llegó con facilidad al área madridista y no dudó al finalizar jugadas. Courtois, para variar, salvó a su equipo con dos paradas abajo. Especialmente brillante la primera, al disparo potente de McKennie. Antes había perdonado Koopmeiners y Gatti también se topaba con su intento desde fuera del área con el portero belga.

Leer más: Ferrán Torres y Raphinha se entrenan y apuntan a estar en el clásico ante el Real Madrid

Había renunciado Xabi Alonso a un centrocampista puro junto a Tchouaméni. Sin Ceballos, lesionado, y con Camavinga en el banquillo, realizó una prueba con vistas al clásico del domingo ante el Barcelona. Juntó a Bellingham y Güler en la medular. No ubicó a ninguno de ellos en la banda derecha de un tridente ofensivo al que no renuncia. Sosteniendo un 4-3-3 con insistencia. En esta ocasión con Brahim por Mastantuono.

Y lo cierto es que no hay ningún jugador que derribe la puerta para jugar en esa demarcación. No lo hizo Mastantuono con continuidad. Tampoco Brahim que dejó destellos. Ni Rodrygo en una posición en la que igual empieza a valorar volver. El punto opuesto en el que se instaló Arda Güler, indiscutible. Tan efectivo en el robo en ayudas defensivas como brillante en el pase definitivo.

Faltó continuidad, eso sí, para lograr que la defensa poblada del Juventus se tambalease. Se desesperó Bellingham lanzando desmarques que no eran vistos. Sobrado de voluntad para recuperar el protagonismo perdido. Apareció poco Vinícius y menos Mbappé, siempre rodeado de enemigos. Provocó que saliesen de posición y se solapasen.

Leer también: Hashimoto logra su tercer título consecutivo; el colombiano Ángel Barajas, sexto

Poco a poco se hizo con el partido el Real Madrid. Y ya no soltó el dominio. A base de testarazos de Tchouaméni tras saques de esquina despertó a Di Gregorio de su plácido partido. Sacó con dificultad un disparo escorado de Brahim y mostró firmeza ante Güler tras su primera conexión con Mbappé.

El Real Madrid necesitaba a su referente goleador y en segundos se reactiva. Castiga el espacio en cuanto aparece. De la nada, sacó un disparo cruzado de zurda que sacó con la cara Di Gregorio. Minutos después fue generoso con una jugada que levantó al Bernabéu. Es el factor intimidatorio que tenía hace años. Desafiando rivales en arrancadas. Parando en seco para marcharse con un recorte. Se fue del primero, se encaró con el segundo y le puso el balón perfecto a la llegada de Militao. Su disparo se marchó por encima del travesaño.

Las dos partes fueron calcadas en su arranque. Encontró el equipo italiano oportunidades que ya le costaba imaginar en los primeros compases del segundo acto. Tras un grave error de Carreras en salida de balón que salvó Militao lanzándose para evitar el tanto.

Decisivo Courtois con la parada de la noche. De un simple despeje tras un mal pase de Tchouaméni, encontró Vlahovic el campo libre para correr sin que Militao lograse ponerle freno, hasta citarse con el portero madridista en un duelo que resolvió con una pierna abajo. Insuperable en una noche de errores defensivos que pueden costar caros.

No tardó en reaccionar el Real Madrid, con intentos de Vinícius y Fede Valverde. Aún con tiempo para Yildiz, con un disparo que se envenenó al tocar en un compañero, para clamar al cielo por los reflejos de Courtois. Fue la última intervención que precedió el momento que decidió el partido. Por pura voluntad de ‘Vini’, en acción individual, con un disparo que repelió el poste y al que, mientras todos miraban, el hambre de Bellingham atacó para reencontrarse con el gol más deseado.

Se podía pensar que todo estaba sentenciado, que el golpe y el mal momento del Juventus le hundirían, pero tras dos paradas repletas de reflejos de Di Gregorio a disparos de Mbappé y Brahim, le sucedieron momentos de sufrimiento final de un Real Madrid indeciso en fase defensiva. Llegó a permitir un dos contra dos que salvó Asencio, lesionándose para tapar el disparo de Openda, y la última de Courtois, con puños a Kostic en el añadido. Acciones que salvan el pleno europeo, mantienen la buena dinámica de resultados pero no despejan dudas en el juego antes del gran clásico.