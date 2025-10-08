El argentino Matías Soulé, que cuenta con el pasaporte italiano, no ha debutado aún con la selección albiceleste a falta de 8 meses para el Mundial 2026, por lo que Italia podría intentar nacionalizar al atacante del Roma.

Al igual que hizo con Mateo Retegui, la ‘Azzurra’ podría convocar a Matías Soulè. Fue su propio agente el que, en vista de que Lionel Scaloni, actual seleccionador argentino, no contó todavía con él con minutos en el campo, hizo pública la posibilidad de que acabase con la selección italiana que dirige Gennaro Gattuso.

“Soulé está trabajando mucho para ir con la selección y es el único de los jóvenes argentinos que aún no ha tenido la oportunidad de jugar ni un minuto. Se está convirtiendo en un líder en un equipo importante como el Roma y se merece una oportunidad”, declaró Martín Guastadiegno, su agente, al portal web ‘LaRoma24.it’.

“Sabemos que Argentina tiene muchos futbolistas en esa posición, pero con su regularidad, Matías se merece la convocatoria. Su sueño es jugar un Mundial. Es italoargentino y no sé qué podría pasar si la situación con la Albiceleste no se desbloquea. Todo está en el aire en este momento, pero puedo decirle que legalmente tendría la posibilidad de ser convocado con la selección italiana”, añadió.

Ya para la pasada Eurocopa, el seleccionador italiano del momento, Luciano Spalletti, tentó al entonces jugador del Frosinone, que rechazó la posibilidad para esperar a Argentina. La madre del jugador es originaria de Ancona, ciudad de la región de Las Marcas bañada por el mar Adriático y situada ligeramente al norte de Roma en lo que a altura respecta.

Con el Roma, Soulé es titular indiscutible bajo las órdenes de Gian Piero Gasperini. En este inicio de temporada acumula 3 goles y 2 asistencias. Dos de esos goles, ante el Pisa y ante el Fiorentina, valieron los 3 puntos para el combinado ‘giallorosso’.

Italia, que todavía no está clasificada para el Mundial, espera la oportunidad para poder aprovechar un talento que Argentina, por el momento, no ha hecho debutar pese a haberlo convocado e incluso incluido en la prelista para el Mundial de Qatar.