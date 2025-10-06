Tras la derrota 1-0 de Junior como local frente al Deportes Tolima, en la jornada 14 de la Liga II-2025, el técnico Alfredo Arias ofreció un análisis del momento del equipo, señalando principalmente la falta de efectividad frente al arco rival como la causa principal de los recientes tropiezos.

“Cada vez que uno hace cambios intenta mejorar el equipo. A veces también el rival mueve alguna cosa y quizá evita que se vea la mejoría. Tuvimos muchas más chances de gol en el primer tiempo que en el segundo, pero las tuvimos. El equipo creó, antes del gol de ellos tuvimos tres, y después del gol, otras tres. Y nos viene pasando, contra Equidad, contra América y ahora otra vez. Y en el pecado está la penitencia, el pecado nuestro es que estamos errando los goles. Ojalá se nos dé vuelta esta mala racha en el arco contrario, porque eso nos va a hacer ver mejor atrás también. En el fútbol no hay otra que seguir, incluso cuando ganas. Hay que tener humildad y saber reconocer que hemos perdido los dos primeros partidos de local en todo este semestre, y aceptar que tenemos que mejorar, porque el campeonato entró en la curva final y ahí es donde nosotros tenemos que mejorar”, manifestó.

Consultado por la salida de Guillermo Celis, uno de los jugadores más destacados en el primer tiempo, Arias explicó que la decisión fue motivada por precaución física.

“Para mí Celis era en ese momento un baluarte en la cancha, estaba jugando bien, pero los mismos compañeros le dijeron, sal porque ya estaba muy cargado y corría riesgo de tener una lesión grave de cara al futuro y nosotros tenemos que mirar para adelante. Así que sí, el cambio de Celis fue porque estaba muy cargado, muy dolorido. Vamos a ver ahora en la semana si puede recuperarse o si es una lesión que amerite un descanso”, aseguró.

El entrenador uruguayo también compartió una reflexión más amplia sobre el funcionamiento colectivo del equipo y utilizó una metáfora conocida para graficar las dificultades actuales.

“Usted es antiguo como yo, esa frase es de mi época. Decían, ‘el fútbol es una sábana corta’. Principalmente allá en el sur —del continente—, donde hace mucho frío en invierno. Si te tapabas la cabeza se te destapaban los pies y si te tapabas los pies se te destapaba la cabeza. Pero hay una fórmula, y es arrollarse, achicarse, juntar las líneas e ir tanto para adelante como para atrás. Yo entiendo todo lo que va a venir y que la gente esté adolorida, porque yo estaría en la misma situación, pero yo creo que si nosotros corregimos el meter esa pelota que nos está faltando vamos a corregir muchas cosas que ahora vemos como mal. Nos está faltando meterla. Yo invito a todo aquel que crea que lo hicimos muy mal que vuelva a ver las chances de gol que tuvimos, algunas por mérito del arquero, otras por sus defensas, otras porque no fuimos efectivos, no fuimos precisos, y todas esas opciones desperdiciadas nos costaron muy caro”, afirmó.

En cuanto a los cambios realizados durante el partido, Arias defendió sus decisiones, aunque reconoció que no todas salieron como esperaba.

“Yo creo que a veces los cambios tienen que ver también con el rival. El rival también hace sus acomodos. Un rival que tenía un gol a favor, que juega bien con la pelota, que la tuvo por momentos, que nos desgastó, y eso sumado a nuestra desesperación por ir perdiendo nos hizo ver cansados, pero igual mis jugadores corrieron, recuperaron la pelota y crearon chances. Porque en el segundo tiempo tuvimos chances, te las puedo enumerar: Enamorado, Herrera y ‘Tití’ tuvieron chances. Cuando uno hace un cambio desea y añora que ese jugador entre y haga un gol o una jugada de gol, pero no es fácil. Normalmente cuando uno hace cambios por necesidad te salen mal por obligación. El cambio por necesidad es muy difícil que funcione, en cambio el cambio que vos haces para mantener o para mejorar algo que está saliendo te sale bien. Tuvimos que sacar a Didier porque tenía amarilla y ya no iba a pelear las pelotas, y había que ir al roce. ¿Y a quién pusimos? Al Tití, porque también quise darle al equipo un poco más de peso arriba. Yo soy el culpable que hago los cambios para mejorar, pero lamentablemente hoy al salir Celis y Didier tuvimos que tocar y trastocar los puestos normales de cada jugador. ¿Por qué defiendo a los que entraron? Porque estaban en el banco, porque los puse y corrieron. Para mí un jugador que entra y corre, para mí cumple. Después si juega bien o mal a veces tiene que ver con lo mío. Pero quédate tranquilo, porque nosotros estamos entrenando, estamos trabajando y queremos más que nadie ganar, y lo vamos a volver a hacer”.

Finalmente, Arias se refirió a las críticas basadas en estadísticas recientes, destacando el rendimiento sostenido del equipo durante el torneo.

“Lo de las estadísticas, que siempre que son tomadas parcialmente en vez de ser objetivas son subjetivas. En la mayoría del campeonato hemos estado de primeros, más allá de esas estadísticas. O algo bien hicimos o si nosotros estamos tan mal los demás tienen que preocuparse mucho. Esa es la verdad. Ahora, que si nos duele perder estos dos partidos ante América y Tolima, claro que sí, pero creo que todos coincidimos que hicimos los méritos para ganar. Y nos duele, y reconocemos que hay cosas que debemos corregir. ¿Qué debemos corregir? La definición, que nos entre una, dos o tres de las que estamos creando. Eso es lo que yo pienso. Qué más puedo decirles si la mayoría del campeonato estos muchachos han estado de primeros. Han entrenado bien, han jugado bien, han competido bien, no nos han regalado nada para estar ahí. Ojalá que podamos corregir la definición, la precisión, y vas a ver cómo cambian esas estadísticas”, concluyó.