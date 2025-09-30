El inicio del Mundial sub-20 en Chile trajo buenas noticias para la selección Colombia, que logró una valiosa victoria 1-0 frente a Arabia Saudita en su debut en el torneo.

El autor del único gol fue Óscar Perea, pero una de las figuras destacadas fue el mediocampista Jordan Barrera, quien asistió en la jugada decisiva y fue clave tanto en ataque como en defensa. Al finalizar el encuentro, el jugador salido de la cantera del Junior, y que actualmente milita en el Botafogo de Brasil, se mostró emocionado por el resultado y agradecido con el respaldo recibido desde las tribunas.

“Muy feliz, sacamos los primeros tres puntos que eran claves en este tipo de torneos”, expresó el jugador, consciente de la importancia de comenzar con pie derecho en una competencia corta, donde cada punto cuenta.

El partido, sin embargo, no estuvo exento de tensiones. Barrera relató un momento de confusión luego del gol de Perea, cuando creyó que el árbitro había anulado la anotación. “No entendía lo que decía en inglés, pensé que había anulado el gol y por eso mi molestia, pero ya después entendimos que sí lo había convalidado y todo fue felicidad y tranquilidad, porque ya a esa altura estaba muy duro el partido”, explicó.

Más allá de su aporte ofensivo, el jugador también destacó su compromiso con las labores defensivas, una faceta que asegura ha sido constantemente reforzada por el cuerpo técnico. “El profe siempre me ha recalcado que debo ayudar en defensa, darle una mano a los compañeros y eso es lo que trato de hacer, no desentenderme de esas labores pese a que soy un jugador de características ofensivas”, afirmó. Esta disposición táctica fue evidente en el terreno de juego, donde Barrera no solo generó peligro en el área rival, sino que también fue una pieza clave en la contención.

Pensando ya en el próximo desafío, el mediocampista reconoció que el equipo deberá elevar su nivel para asegurar la clasificación a la siguiente fase.

“Se viene un rival duro, que también ganó en la primera jornada. Ya tenemos la cabeza puesta en ese juego, porque queremos asegurar el jueves la clasificación. Toca trabajar duro en estos días para mejorar en las cosas que fallamos en el debut y llegar de la mejor forma para encarar ese partido tan importante”, comentó con la mirada puesta en el siguiente paso del camino.

Por último, Barrera no dejó pasar la oportunidad de agradecer a los aficionados que acompañaron al equipo desde las tribunas.

“Darle las gracias a toda esa gente que nos vino a apoyar. La verdad es que nos sentimos muy arropados por todos, nos dieron mucho apoyo. Nosotros en la cancha seguiremos dándolo todo por esta camiseta”, dijo con convicción, dejando claro que el respaldo del público es un impulso adicional para un grupo de jóvenes que sueñan con dejar huella en el torneo.