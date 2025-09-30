Durante el pasado fin de semana, la ciudad de Barranquilla vivió intensamente el Zonal Costa del Torneo Nacional Interclubes, una competencia que reunió a tres destacados clubes en las instalaciones del Club Caujaral. Los equipos participantes fueron Forty Love, el anfitrión Caujaral y el Country Club, quienes se enfrentaron en una reñida serie de partidos buscando asegurar su paso a la gran final nacional.

En una jornada llena de emoción y alto nivel competitivo, el Forty Love logró una victoria clave por marcador 4-3 frente al Country Club, resultado que le permitió obtener el cupo directo a la cita nacional que se disputará a finales de octubre. La fase zonal en Barranquilla dejó como balance un total de 26 juegos disputados en siete canchas simultáneas, donde tanto jugadores en la rama masculina como femenina demostraron el excelente nivel que viene consolidándose en la capital del Atlántico.

La gran final del Torneo Nacional Interclubes se llevará a cabo entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre en el Club Hatogrande, ubicado en el municipio de Sopó, Cundinamarca. Este evento, que busca fortalecer y masificar el tenis senior en el país, contará con la participación de los mejores clubes clasificados de las diferentes zonas del territorio nacional.

Rodolfo Varela, gerente general de Match Point, empresa organizadora del torneo en alianza con la Federación Colombiana de Tenis, destacó la calidad del certamen en Barranquilla. “Estamos muy contentos con el gran torneo que se ha llevado a cabo en el zonal de la costa, tres equipos con una asistencia importante de tenistas y con partidos muy parejos. Ahora ya podemos decir que tenemos el campeón por la costa y los estaremos esperando para lo que será la gran final. Nos pone felices que la masificación del tenis senior en Colombia sigue creciendo”, señaló.

Entre los clubes ya clasificados para la gran final se encuentran Hatogrande con dos equipos, Campestre de Cali, el Comercio de Bogotá, Campestre de Bogotá, ATC de Medellín, entre otros que serán confirmados por la organización en los próximos días. El evento es posible gracias al trabajo conjunto entre la Federación Colombiana de Tenis, Match Point, Hell Colombia y todos los clubes participantes a lo largo y ancho del país.