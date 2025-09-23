En partido correspondiente a la fecha 11 del Torneo BetPlay 2025-II, Internacional de Palmira derrotó 2-0 al Atlético Huila, pero más allá del resultado, lo que se hizo viral fue el impresionante gol desde antes de la mitad de la cancha por Yacer Ariza.

El equipo del Valle del Cauca resolvió el encuentro desde muy temprano. Al minuto 2, Johan Arango abrió el marcador, y al minuto 23, Ariza sorprendió a todos con un fuerte remate desde antes de la mitad de la cancha que terminó en el fondo del arco rival, en lo que ya muchos califican como uno de los mejores goles del año.

La anotación rápidamente se viralizó en redes sociales y medios internacionales, dándole visibilidad al torneo de ascenso colombiano.

Con esta victoria, Inter Palmira llegó a 18 puntos y se mantiene en la sexta casilla del campeonato. Por su parte, Atlético Huila se quedó con 15 unidades y está en riesgo de salir del grupo de los ocho clasificados.