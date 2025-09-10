Lo que parecía una noche de fútbol y convivencia terminó en violencia en el centro de Bogotá. Decenas de aficionados de las selecciones de Colombia y Venezuela se reunieron este martes 9 de septiembre en las afueras de los edificios de City U, para ver el partido. Sin embargo, terminó en una riña que obligó a la intervención de la Policía.

Videos difundidos en redes sociales, el enfrentamiento habría comenzado tras el sexto gol de Colombia, anotado por Jhon Córdoba, cuando la tensión entre los asistentes llegó a su punto máximo.

Según una persona que se encontraba en el lugar, identificada como Loren Sofía, la pelea tuvo origen en actos de provocación tras los goles.

“después del primer gol del cuadro ‘vinotinto’, los ciudadanos de Venezuela “empezaron a echarle cerveza encima a los de Colombia para celebrar”. escribió en su cuenta de X.

El gesto habría sido contestado por hinchas colombianos, lo que generó fuertes discusiones en el ambiente cada vez que se celebraba un gol.

“Pero obviamente (por el marcador) esa dinámica se volvió muy desigual y los muchachos de Venezuela ya estaban bravos. Luego no sé si les dijeron algo o no, pero con el sexto gol de Colombia se empezaron a dar puños entre todos y terminó en tropel”, agregó la testigo.

Estaba viendo el partido en City U, metieron el 6 gol y se agarraron pic.twitter.com/Jd19xiga1v — Loren Sofía (@Soofisaurio) September 10, 2025

La Policía Metropolitana de Bogotá intervino de forma inmediata para contener la riña. El teniente coronel Sergio Bayona, comandante operativo de seguridad ciudadana No. 4, confirmó que el hecho fue controlado rápidamente y que no se reportaron personas heridas ni capturas.

“Se nos genera un hecho de intolerancia, lo cual genera una riña múltiple entre estas dos hinchadas. En ese momento dan aviso a nuestras zonas de atención y de inmediato llegamos e intervenimos, y separamos las dos partes. En este momento podemos dar un parte de tranquilidad. La Policía Metropolitana de Bogotá está desplegando sus capacidades con nuestros vecinos, recogiendo videos, para ver si logramos la ubicación de las personas, al parecer extranjeras, que generaron este hecho”, indicó el oficial.